Jordi Évole destapa el "encargo" que el rey emérito trasladó a Urdangarin para que se divorciara de la infanta Cristina: "El entonces príncipe Felipe le pidió lo mismo"

Iñaki Urdangarin rompe su silencio en una entrevista con Jordi Évole que revela episodios inéditos de su vida, su paso por prisión y las presiones recibidas desde la Casa Real en uno de los momentos más críticos de su historia.

A pocas semanas de la publicación de su libro de memorias, Iñaki Urdangarin concede una entrevista a Jordi Évole, quien ha visitado el plató de Al Rojo Vivo para hablar sobre esta conversación en profundidad.

La entrevista, según cuenta, le ha permitido asomarse por una rendija a las puertas del palacio, un entorno de difícil acceso para los medios. Évole asegura que se ha encontrado con un Iñaki Urdangarin mucho más "en paz". "Creo que ha hecho mucho trabajo personal, pasó por una fase de enorme rabia, especialmente al inicio de su estancia en prisión, marcada por el resentimiento", explica el periodista.

En cuanto al arrepentimiento, Évole afirma que el exmarido de la infanta Cristina reconoce sus errores. "Asume que se flipó. Me confiesa que hubo un momento dentro de ese ambiente de la Casa Real en el que entró en comportamientos donde la ambición tuvo mucho protagonismo y en los que ahora no se reconoce. Esa es la autocrítica que hace sobre sí mismo", señala.

Évole habla de algunos episodios de la vida de Urdangarin que desconocía hasta ahora. Una confesión que, según el periodista, puede estar marcada "por el resentimiento", ya que, como señala, "cuando uno está en paz, no cuenta determinadas cosas".

Para explicarlo, se remonta a su etapa en Washington. "Cuando estaba en Washington y le obligan a dejar el Instituto Nóos, toda la familia se traslada allí, junto a la infanta Cristina. Poco tiempo después reciben la visita de Fernando Almansa, quien les comunica que deben divorciarse", relata.

Según Urdangarin, en ese momento la pareja atravesaba una buena etapa y finalmente no se produjo el divorcio. Fernando Almansa se marchó sin cumplir el encargo que, según afirma, "le había trasladado el rey emérito". "Lo más llamativo es que, pocos días después, Urdangarin recibió una llamada del entonces príncipe Felipe pidiéndole exactamente lo mismo", relata Évole.

En el vídeo sobre esta noticia puedes ver cómo Urdangarin habla sobre ese crítico momento donde,asegura, "solo querían reflotar la imagen de la insitución".

La cita, este domingo, a partir de las 21:30 horas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.