Iñaki Urdangarin, en Lo de Évole: "Tomé decisiones que ahora no tomaría y que no me hacían ninguna falta"

Iñaki Urdangarin se sincera en el programa de Lo de Évole que laSexta emite el domingo, a partir de las 21:30 h. En esta entrevista con Jordi Évole, el exduque de Palma admite que se "contagió" de "ambición".

Iñaki Urdangarin, exyerno del rey emérito, antiguo esposo de la infanta Cristina, vuelve a colocarse en el foco mediático con la publicación de sus memorias, previstas para febrero. Aún se desconoce si el libro incluirá referencias a Juan Carlos I, aunque sí lo menciona sin reparos en la entrevista que se emitirá el domingo en laSexta y que concede a Jordi Évole en Lo de Évole.

"Yo no creo que la justicia sea igual para todos", dice en un momento de la entrevista recogido en uno de los vídeos promocionales, en respuesta a una de las famosas frases que el entonces rey pronunció en su discurso de nochebuena de 2011, pocos días antes de que Urdangarin fuera imputado formalmente por el caso Nóos.

Varios años después de salir de prisión, el que fuera duque de Palma afirma en esta charla que se "contagió" de "ambición". "Todo era más fácil y eso no me ayudó a ser el mismo Iñaki que a lo mejor era antes", añade.

"Yo tomé decisiones que ahora no tomaría y que no me hacían ninguna falta", concluye.

Este domingo, en Lo de Évole: Lo de Iñaki Urdangarin.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.