Iñaki Urdangarin, sobre los inicios de su noviazgo con Ainhoa Armentia cuando todavía estaba casado con la infanta Cristina: "Fue aire fresco"

El 19 de enero de 2022, Iñaki Urdangarin fue visto por primera vez con Ainhoa Armentia, desatando un revuelo mediático que anticipó su divorcio de la infanta Cristina y marcó el inicio de su nueva etapa personal y sentimental. Hoy habla de ello en Lo de Évole.

Tras algún tiempo en la sombra, los focos de los medios de comunicación volvieron a posarse sobre Iñaki Urdangarin el 19 de enero de 2022, cuando se publicaron las primeras imágenes del exduque paseando junto a una mujer hasta entonces, desconocida para la opinión pública, Ainhoa Armentia, cogidos de la mano.

Las fotografías provocaron un auténtico revuelo en la prensa y fueron publicadas cuando aún estaba casado con la infanta Cristina. La cuestión del divorcio se planteó por primera vez en pleno estallido del caso Noós por presiones externas. En esa ocasión, la infanta se mantuvo a su lado a pesar de las presiones de la Familia Real por que se divorciara de él.

De ello habla sin reparos Iñaki Urdangarin en este tramo final de su entrevista en Lo de Évole, en el que da detalles del ocaso de su relación con la infanta Cristina. Urdangarin niega que el tiempo en prisión fuera la causa principal del fin de su matrimonio, aunque sí admite que el caso Nóos les hizo "muchísimo daño". También hubo factores personales y familiares que contribuyeron a la separación, señala. "Mi matrimonio ha sido el precio a pagar por esta situación. Toda esta situación. La llama se ha ido apagando a medida que hemos pasado por todo este calvario", relata.

Él fue quien tomó la decisión de divorciarse, un paso difícil, pero necesario, considera, para que ambos pudieran seguir con sus vidas. "Y si hay algún momento en la vida que puedo decidir sobre lo que puedo hacer, pues quizá sea este", reflexiona. "Fue durísimo. Por todos. Por mí. Por ella. Por los hijos. Pero creo que es lo que tenía que hacer", añade.

En cuanto a su vida sentimental actual, Urdangarin habla abiertamente sobre su relación con Ainhoa Armentia, compañera de trabajo en un despacho de abogados. "Sentí que podía ser escuchado y no ser juzgado. Fue aire fresco, una situación muy distinta a la que vivía anteriormente", reconoce, destacando la diferencia con su etapa anterior.

El exduque subraya que esta nueva relación representa también un camino hacia la sencillez y el reencuentro con sus raíces. "También va vinculado un poco a este nuevo Iñaki que quiere buscar la sencillez de las cosas. El menos es más, el volver a sus orígenes, un poco de sus amigos, su entorno más, más pretoriano, más auténtico", insiste.

Respecto a la relación con la Casa Real, Urdangarin asegura que no hay limitaciones en lo que puede expresar públicamente. "No tengo voluntad de molestar a nadie ni de buscar cotilleos", afirma, dejando claro que su intención no es generar polémica.

