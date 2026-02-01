Iñaki Urdangarin, sobre la posibilidad de un reencuentro con la Familia Real: "No va a pasar, pero ya no me hace falta"

Iñaki Urdangarin revela en Lo de Évole que su relación con Juan Carlos I fue clave en el caso Nóos y confiesa su decepción tras salir de prisión, marcada por el silencio del rey emérito y una distancia que ya tiene asumida.

"En el libro cuento que las administraciones públicas llegan a Nóos a través de una especie de favor que me pide el rey Juan Carlos. 'Va a haber Copa América de vela en Valencia, igual podríais echar una mano'. La Comunidad Valenciana había luchado por conseguir la sede y estaban viendo cómo podían sacar partido a ese evento", narraba hace unos minutos Urdangarin en Lo de Évole acerca de un pasaje de su libro de memorias, que publicará en unos días.

Es por ello, además de por su relación familiar, que después de salir de prisión -tras cumplir condena por el caso Nóos- Iñaki Urdangarin esperaba otro tipo de bienvenida por parte de Juan Carlos I. Para él, su primer encuentro fue "decepcionante". "Me habría bastado una conversación, un simple 'cómo estás' o un 'gracias por la discreción'", lee el periodista en el libro.

Urdangarin asiente a sus propias palabras y describe la salida de prisión como un momento especialmente duro. Explica que, mientras todo el mundo sigue adelante, él siente que todavía tiene "cosas por cerrar" para poder dejar todo atrás. "Quizá un tipo de conversación así, porque nos hemos sentido muy solos por este tránsito, me hubiese gustado. Y no la tuve", lamenta. Aunque subraya que ahora la situación está superada y que su familia está bien, recuerda que el camino ha sido largo.

Un reencuentro que "ya no le hace falta"

El que fuera yerno del rey emérito cree que el reencuentro con la Familia Real no va a producirse. "Si ocurre algún tipo de esto, me encantará hablar, pero ya no me hace falta", insiste, marcando distancia emocional con un pasado del que dice haber pasado página.

Aun así, aclara que mantiene una relación cordial y respetuosa con algunos miembros de la familia. Con la reina Sofía -la única que los visitó cuando estaban en Washington, adonde fueron apartados por un "cordón de seguridad" doña Cristina y él al inicio del caso Nóos- y con el rey emérito -a pesar de todo- siguen existiendo contactos puntuales. "Hablamos para felicitarnos los cumpleaños". También, las navidades.

Nula relación con los reyes Felipe y Letizia

En cambio, confirma que no mantiene ningún contacto con el rey Felipe VI. Hace "bastantes años" que no habla con él, una ausencia de relación que evidencia la distancia actual con la Casa Real más allá de los vínculos familiares que mantienen sus hijos con sus abuelos y sus tíos. Un hecho significativo si se tiene en cuenta que él fue el encargado de comprar el anillo de compromiso con el que el entonces príncipe Felipe pidió matrimonio a Letizia Ortiz. A ella ni siquiera la menciona en sus memorias.

La conversación concluye con una reflexión sobre la situación del rey emérito fuera de España. Urdangarin apunta que Juan Carlos I puede haber entendido lo que supone atravesar un momento complicado lejos de casa. "Supongo que él se ha dado cuenta de lo que es pasar un momento complicado", afirma, aludiendo a su "exilio" o, como se matiza en la entrevista, a una "desubicación del domicilio", una experiencia que contrapone a la suya tras "pasar mil noches en prisión".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.