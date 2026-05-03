García Ortiz dice que se sintió "maltratado" por González Amador en el juicio: "Se dirigió a mí, me señaló, dijo mi nombre con esa vehemencia…"

El ex fiscal general cuenta que algunos de los momentos más "difíciles" del juicio se produjeron en las declaraciones de la pareja de Ayuso y de Miguel Ángel Rodríguez, su jefe de Gabinete.

Álvaro García Ortiz se convirtió en noviembre en el primer fiscal general del Estado condenado en España, en un caso mediático debido a los cargos y al acusador, Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz expresó en "Lo de Évole" sentirse "maltratado" por la vehemencia con la que González Amador y Miguel Ángel Rodríguez (M.Á.R.), jefe de Gabinete de Ayuso, se dirigieron a él durante el juicio. M.Á.R. admitió haber difundido un bulo sobre un pacto de la Fiscalía, desmentido posteriormente por el Ministerio Fiscal. García Ortiz defiende su derecho a un trato digno durante el proceso judicial.

Álvaro García Ortiz se convirtió el pasado noviembre, muy a su pesar, en el primer fiscal general del Estado en ser condenado en España. Su caso fue muy mediático, no solo por los cargos que se le imputaban, sino también por la persona que le acusaba: Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Preguntado por cómo se sintió durante el juicio, el ahora ex fiscal general ha reconocido que se sintió "maltratado" por la forma en la que González Amador se dirigió a él durante su declaración.

"Me sentí muy mal cuando González Amador se dirigió a mí hasta en cinco ocasiones, me señaló, dijo mi nombre, y lo hizo con esa vehemencia... Me sentí maltratado", ha expresado en Lo de Évole.

Según ha contado, le ocurrió lo mismo durante la testifical de Miguel Ángel Rodríguez (M.Á.R.), jefe de Gabinete de Ayuso. "Me sentí maltratado cuando hizo lo mismo M.Á.R., creo que fue en dos ocasiones. Fueron dos momentos difíciles", ha relatado.

Cabe recordar, además, que M.Á.R. reconoció en esa declaración que difundió el bulo de que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador en una causa de presunto fraude fiscal. Algo que posteriormente fue desmentido por el Ministerio Fiscal con la publicación de una nota de prensa por la que García Ortiz ha sido juzgado.

En este sentido, el ex fiscal general ha reivindicado su "derecho a decir que no me debería haber sentido así". En su opinión, "un acusado, sea del delito que sea, tiene derecho a que se respete su persona, su dignidad, y que no se le señale de esa manera flagrante".

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