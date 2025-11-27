Mochilas listas y 'basura fuera': Ábalos y Koldo sacan los trapos sucios antes de entrar en prisión

No es solo un gesto 'Sacar la basura' no es solo un gesto simbólico: es un mensaje directo al presidente y al Gobierno. Antes de entrar en prisión, Ábalos y Koldo han dejado claro que, aunque se enfrentan a años de procesos judiciales, aún tienen cartas que jugar.

El que fuera ministro con más presupuesto del Gobierno, José Luis Ábalos, ha marcado este jueves un hito histórico: se ha convertido en el primer diputado en prisión preventiva. El traslado hacia Soto del Real ha sido todo un espectáculo mediático, y con él se enfrenta a 24 años de cárcel por presunto cohecho, tráfico de influencias, malversación y pertenencia a organización criminal.

Junto a Ábalos, también ha ingresado en prisión su fiel escudero, Koldo: guardaespaldas, hombre de confianza y su presunto 'cajero automático'. Salió del Supremo con ropa cómoda, zapatillas con velcro y "sólidos indicios de criminalidad" en su mochila. Se enfrenta a 19 años de cárcel. El furgón penitenciario ha sido el primer tramo compartido por ambos en un camino que han empezado juntos… y que promete no ser corto.

La simbólica 'basura' antes de la cárcel

Antes de salir hacia Soto del Real, ambos protagonizaron un gesto que ha dado que hablar: 'sacaron la basura'. Un gesto que refleja que ya estaban preparados para lo que venía y, además, podría formar parte de una estrategia coordinada.

Se trata de 24 horas intensísimas: desde insinuaciones y amenazas hasta chantajes y filtraciones que han puesto a temblar al PSOE. Ábalos, bajo presión judicial, ha roto cualquier equilibrio que hasta ahora mantenía y ha empezado a lanzar mensajes directos que apuntan incluso a miembros del Gobierno y al propio presidente.

Ábalos dispara contra el talón de Aquiles

En una entrevista exclusiva con 'El Mundo' esta misma semana, Ábalos confesaba su miedo a entrar en prisión. Esa presión ha hecho que rompa su silencio, apuntando con nombre y apellidos a figuras clave: Begoña Gómez, por supuesta influencia en el rescate de Air Europa, y también miembros del Gobierno, incluido el presidente, a quienes acusa de reuniones polémicas para negociar la moción de censura. Incluso la crítica a Yolanda Díaz ha pasado de lo profesional a lo personal.

El giro inesperado ha sido interpretado por la oposición como munición directa contra el PSOE, y para sorpresa del partido, Ábalos ha decidido poner en marcha el 'ventilador' justo 24 horas antes de entrar en prisión, pese a haber jurado que jamás atacaría al presidente.

Koldo, el 'as en la manga'

Koldo no se queda atrás. Antes de entrar en Soto del Real, también 'sacó su basura', dejando claras sus intenciones. A través de declaraciones en 'OkDiario', ha resucitado las primarias de 2017 y ha implicado a su suegro en la financiación con supuestas entregas de dinero bajo la denominación "pitufo": pequeñas cantidades de 300 euros que se transformaban en pagos mayores.

Además, según sus propias palabras, aún quedan bolsas por sacar, es decir, grabaciones y pruebas que podrían complicar todavía más a Ábalos y a otros miembros del Ejecutivo. Por ahora, Koldo se mantiene como la persona de confianza de Ábalos, y parece que será él quien marque la agenda de filtraciones en los próximos días.

El traslado en furgón penitenciario es solo el inicio. La coordinación entre Ábalos y Koldo, la presión judicial, las filtraciones y los ataques internos dejan claro que la política española se enfrenta a semanas decisivas. Lo que hoy ha comenzado con mochilas hechas y basura sacada puede ser solo la primera de muchas revelaciones que marcarán el futuro del PSOE y del Gobierno.

