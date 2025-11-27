Chándal, zapatillas con velcro y medicinas de diabético: Koldo muestra su maleta para la cárcel

El contexto El juez Leopoldo Puente ha enviado este jueves a prisión provisional, comunicada y sin fianza para el que fuera asesor del ya exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, afronta su ingreso en prisión provisional con una actitud positiva y comunicativa, según ha mostrado en una entrevista con 'OkDiario'. Al preparar su petate para ingresar en Soto del Real, ha destacado la elección de zapatillas con velcro para evitar problemas con los cordones y ha mencionado su intención de no causar problemas a los funcionarios. García, que padece diabetes, ha llevado consigo sus medicinas y ha subrayado la importancia del ejercicio para su salud. Además, se ha mostrado dispuesto a participar en programas de rehabilitación en prisión, destacando la importancia de adaptarse a las circunstancias. Estas declaraciones coinciden con la decisión del juez Leopoldo Puente de decretar prisión provisional para García y Ábalos por riesgo de fuga "extremo", a la espera del juicio.

Ya antes de conocerse que su entrada en prisión provisional, comunicada y sin fianza, el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha sorprendido con su positivismo y dotes comunicativas, que ha demostrado ante las cámaras de 'OkDiario'. En un hotel de Madrid le ha mostrado a una reportera de qué se compone su petate para ingresar en Soto del Real: "Un chándal, las mudas, las zapatillas con velcro y ropa más bien cómoda", ha expresado.

A pesar de que pueda parecer una maleta pequeña, Koldo se ha mostrado previsor y no ha elegido este modelo de calzado al azar: "son con velcro para evitar los cordones", ha explicado, al tiempo que ha insistido en su intención de no generar "ningún problema a los funcionarios que están en las instalaciones". "Tendré que aprender muchas cosas, pero he revisado el protocolo interno para hacer lo correcto o al menos intentarlo", ha añadido.

Del mismo modo, el exasesor no se ha olvidado de los enseres para cuidar de su salud, como son "las pastillas" para tratar su "enfermedad crónica". En este sentido, ha remarcado que para él es importante "las pruebas físicas, el entrenamiento, todo lo que es el ejercicio físico", puesto que es "diabético". "Ya que no puedo realizar funciones de trabajo físico (...) pues tengo que buscar una salida para quemar el azúcar además de la pastilla", ha apostillado. De hecho, se ha declarado un enamorado del deporte, ya que "te libera la cabeza de presiones externas y es lo más saludable".

Por último, se ha mostrado dispuesto a iniciar nuevos proyectos dentro de la cárcel, porque "tienen muchas formaciones para poder rehabilitar a todas las personas que han cometido un error en la vida". Entonces, ha vuelto a mostrar absoluta tranquilidad: "Veremos qué tal y lo que yo siempre digo: 'lo que hay que hacer es adaptarse'", ha remarcado. Además, no ha dudado en remarcar haber "dormido en tantos sitios, desde coches, campas y demás".

Estas declaraciones se han producido el mismo día en que el juez instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza por apreciar riesgo de fuga "extremo" tanto para García como para José Luis Ábalos. Allí está previsto que estén hasta la celebración del juicio.

