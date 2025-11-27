Un afgano de 29 años que trabajó para la CIA: el sospechoso del tiroteo contra dos soldados en Washington

La otra cara "Estoy comprometido en garantizar que el animal que perpetró esta atrocidad pague el precio más alto posible", dijo el presidente estadounidense tras los hechos. Y se ha puesta rápidamente a ello, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ha afirmado que la Administración Trump está revisando todos los casos de asilo aprobados bajo el mandato del expresidente Biden.

Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que trabajó para la CIA, es el presunto autor de un tiroteo en Washington. Atacó a la Guardia Nacional, dejando a dos agentes en estado crítico. Trump ha utilizado este incidente para criticar la política migratoria y ha ordenado la revisión de los casos de asilo aprobados bajo Biden. El Departamento de Seguridad Nacional ha suspendido las solicitudes de inmigración de afganos. Lakanwal, capturado tras el ataque, enfrenta cargos de agresión y posesión de arma, con la posibilidad de pena de muerte si los agentes mueren. Las autoridades investigan su entorno familiar y testigos del tiroteo.

Un hombre afgano de 29 años que había trabajado para la CIA. El presunto autor del tiroteo en Washington, Rahmanullah Lakanwal, es un lobo solitario que decidió hacer una emboscada contra la Guardia Nacional y disparó contra dos agentes, que permanecen en estado crítico. El sospechoso también resultó herido y fue detenido la tarde de este miércoles. Un ataque deliberado que Trump ha aprovechado para cargar contra los migrantes.

"Estoy comprometido en garantizar que el animal que perpetró esta atrocidad pague el precio más alto posible", remarcó el presidente de Estados Unidos poco después de los hechos. "El sospechoso detenido es un extranjero que entró en nuestro país desde Afganistán. Ahora debemos reexaminar a todos y cada uno de los extranjeros que han entrado en nuestro país desde Afganistán bajo el mandato de Biden", agregó. Trump también calificó el tiroteo como "un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terrorismo".

Y se ha puesta rápidamente a ello, el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU ha afirmado este jueves que la Administración Trump está revisando todos los casos de asilo aprobados bajo el mandato del expresidente Joe Biden, según ha adelantado Reuters. "Con efecto inmediato, la tramitación de todas las solicitudes de inmigración relacionadas con ciudadanos afganos se suspende indefinidamente a la espera de una revisión adicional de los protocolos de seguridad y verificación de antecedentes", ha declarado la portavoz del departamento, Tricia Mclaughlin, en un comunicado.

'Fox News' ha informado este jueves de que Lakanwal estuvo vinculado con varias entidades del Gobierno de Estados Unidos, incluida su Agencia Central de Inteligencia (CIA), debido a su trabajo como miembro de una fuerza asociada en Kandahar, de donde es originario. El director de la CIA, John Ratcliffe, ha indicado en una declaración al mismo medio que la Administración del demócrata Joe Biden justificó llevar a Lakanwal a EEUU en septiembre de 2021, a raíz de la retirada de Washington de Afganistán, "debido a su trabajo previo con el Gobierno estadounidense, incluida la CIA", como integrante de dicha fuerza asociada.

El ataque se produjo a la entrada de la estación de metro de Farragut West, a 500 metros de la Casa Blanca, cuando Lakanwal disparó un revolver Smith & Wesson .357 contra Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24, y fue capturado poco después por las fuerzas del orden.

Sarah Beckstrom, de 20 años, y Andrew Wolfe, de 24: los soldados de la Guardia Civil heridos en el tiroteo.

Lakanwal vivía en Bellingham, en el estado de Washington, con su esposa y sus cinco hijos, y se desplazó en su vehículo desde allí hasta D.C. Allí, el sospechoso disparó primero a uno de los guardias, que cayó al suelo, tras lo que se inclinó sobre él y volvió a dispararle. Según la fiscal de la capital estadounidense, Jeanine Pirro, los agentes que se encontraban en la zona respondieron "de inmediato, neutralizando la amenaza y reduciendo" al tirador, que fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia.

El director del FBI, Kash Patel, informó en rueda de prensa de que las autoridades interrogaron a todos los "miembros del hogar" del sospechoso en Bellingham, y afirmó además que las autoridades están hablando con testigos del tiroteo.

El presunto tirador será acusado de agresión con intención de matar estando armado, por lo que podría enfrentarse a 15 años de prisión, así como de posesión de un arma de fuego durante un delito violento, según adelantó Pirro. No obstante, los cargos dependerán "del estado de salud de los guardias". La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró esta mañana que, en caso de que los dos agentes -que se encuentran en estado crítico- fallezcan, hará "todo lo posible" por pedir la pena de muerte para el sospechoso.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.