Koldo acusa a Sánchez de "hacer pitufeo" en las primarias del PSOE "con inmigrantes rumanos, marroquíes y sudamericanos"

Koldo García, exasesor de José Luis Ábalos, ha reforzado la defensa de este último señalando a Pedro Sánchez en relación a las primarias del PSOE. En una entrevista con 'OkDiario', García afirma haber escuchado a Sánchez y a su exasesor Paco Salazar mencionar que el suegro de Sánchez aportó "100.000 euros para las primarias". Según García, se recibieron fondos de diversas personas, incluidos empresarios, y él mismo recibió entre "1.000 y 2.000 euros". Describe un supuesto "pitufeo", donde simpatizantes y migrantes afiliados al partido realizaban pequeñas donaciones. García menciona a varias figuras políticas, destacando su confianza en Ábalos y Ángel Víctor Torres.

"Luego dijeron: 'Eso ya está hecho, ya está gestionado, ya está todo bien'. Sí que es verdad que dijeron eso, yo lo escuché", defiende Koldo García, que cuenta que recibían dinero "de muchísima gente, entre ellos, empresarios". Sobre esos ingresos, Koldo asegura que a él le hicieron entrega de "1.000 euros o 2.000 euros". "Decía: 'Entrega tú, tú, tú y tú', añade, algo que opina que "puede entender" como "pitufeo". "Tengo que reconocer que eso es culpa mía. El no conocimiento no me exime. Pero no valoraba que entregaran 1.000, 2.000 y que lo dividiera en 300 euros e ingresa tú aquí y allí… Pues eso es un pitufeo, añade.

Para ese supuesto "pitufeo", Sánchez utilizaba, según el relato de Koldo, "a conocidos, a simpatizantes y a inmigrantes que eran afiliados del partido". También a "algunos que no eran afiliados y eran simpatizantes", migrantes "de todas las nacionalidades", entre las que había, dice, migrantes "rumanos, marroquíes y sudamericanos".

"Lo que decían es que se había conseguido un millón de euros. Pero yo no lo puedo decir porque mis conocimientos no daban para estar en el departamento que llevaba los ingresos y las donaciones. Yo no entraba en eso", agrega.

Por último, da varios nombres por los que no pondría la mano en el fuego, mencionando a Pedro Sánchez, Begoña Gómez, María Chivite, Francina Armengol, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Rodríguez Zapatero. Sí pone la mano en el fuego, en cambio, por José Luis Ábalos y Ángel Víctor Torres, mientras que "desea suerte" a Santos Cerdán.

