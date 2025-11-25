¿Maniobra de distracción o amenaza a Moncloa?: la pregunta del diputado Ábalos por la que en el Gobierno no se dan por aludidos

El contexto El que fuera ministro de Transportes se enfrenta a una vistilla este jueves en el Tribunal Supremo en la que puede decidirse su ingreso en prisión provisional por el caso Koldo.

A 48 horas de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente decida si el exministro de Transportes y ahora diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, entra en prisión provisional en el marco del caso Koldo, no ha dudado en denunciar amaños y dietas irregulares en el Puerto de Valencia. Si bien puede sonar a lo lejos tambores de guerra a Moncloa, en realidad esa gestión corresponde a la Generalitat Valenciana.

En un escrito lanza dos preguntas al Ministerio de Transportes que ahora dirige Óscar Puente. En concreto, cuestiona qué medidas van a tomar desde la cartera y si van a hacer una auditoría después de que las irregularidades observadas hayan "comportado para la presidenta medidas ventajosas al aplicarle el mismo régimen que al personal excluido de convenio", según el mismo Ábalos compartió en su perfil de X.

Muchos creen que esa pregunta del exministro es un ataque al Gobierno, una especie de amenaza a pocas horas de que el magistrado pueda decretar su entrada en la cárcel como medida cautelar. Sin embargo, en Moncloa no se dan por aludidos, puesto que esa gestión corresponde al gobierno regional de la Comunitat Valenciana.

Precisamente, por ello admiten "sorpresa" respecto a que al desconocimiento exministro del ramo en este aspecto. De hecho, según han comentado fuentes gubernamentales a laSexta, lo observan como algo "llamativo". Además, recuerdan que fue Hacienda la que destapó esas presuntas irregularidades en las contrataciones en el Puerto de Valencia.

