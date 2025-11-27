Del furgón a una celda compartida en Soto del Real: así se prevé el ingreso en prisión de Ábalos y Koldo

Los detalles Es muy probable que ambos compartan celda nada más ser internados en su módulo de Soto del Real, como sucedió en su momento con Víctor de Aldama que tuvo que compartir celda con su socio, Claudio Rivas, que fueron ingresados en prisión el mismo día.

José Luis Ábalos y Koldo García ingresarán esta tarde en prisión tras la decisión del juez Leopoldo Puente de decretar prisión provisional comunicada y sin fianza, debido al "riesgo de fuga". Serán trasladados en un furgón de la Guardia Civil al centro penitenciario de Soto del Real, donde se les tomará las huellas y pasarán por un cacheo. No podrán conservar pertenencias personales y su dinero será ingresado en una cuenta para compras en el economato. Luego, se someterán a un chequeo médico y comparecerán ante la Junta de Tratamiento para la asignación de módulo. Es probable que compartan celda, y podrían coincidir en actividades comunes si no se dictamina "incompatibilidad".

José Luis Ábalos y Koldo García entrarán esta tarde en prisión después de que el juez Leopoldo Puente haya decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para ambos por apreciar "riesgo de fuga".

Fuentes penitenciarias detallan a laSexta el paso a paso para ingresar en la prisión de Soto del Real al que se someterán el exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. En primer lugar, los presos serían transportados esposados en furgón de la Guardia Civil desde el Tribunal Supremo hasta el centro penitenciario.

Una vez que llegue el furgón, se hace bajar a los presos y agentes de la Guardia Civil les quitan las esposas y, allí, los funcionarios de la prisión se hacen cargo de los nuevos internos, que son trasladados al módulo de ingresos, donde se les toma las huellas dactilares, en una sala con biombo se les hace un cacheo completamente desnudos, se les conduce a las duchas donde deben ducharse obligatoriamente. Si los presos no han traído ropa de recambio, se les facilitará un chándal.

A los nuevos internos en la prisión no se les permite tener ninguna pertenencia. Se les requisa el móvil, joyas, etc. Y si llevan dinero en metálico también se les requisa y se les ingresa en su cuenta, que se les abre para que puedan comprar cosas como bebida y comida en el economato de la cárcel. En el caso en el que llegaran por la tarde a prisión, lo más habitual es que pasen su primera noche en el Módulo de Ingresos.

Una vez realizado todo este proceso, el médico de la cárcel hará un chequeo al nuevo preso y revisará la medicación que deba tomarse el interno a causa de sus afecciones, si las tuviera. Tras el chequeo médico, los nuevos internos, presos preventivos en este caso, comparecerán ante la Junta de Tratamiento de la prisión, compuesta por el médico, un psicólogo y un educador social, quien será el que se encargue de la asignación del módulo en el que deberán ser internados. Lo más probable que sea un módulo de respeto, al igual que con Santos Cerdán, dado el perfil notoriamente público de Ábalos y Koldo.

Tras la asignación de módulo, los nuevos presos serán conducidos a sus celdas. Es muy probable que ambos compartan celda nada más ser internados en su módulo de Soto del Real, como sucedió en su momento con Víctor de Aldama que tuvo que compartir celda con su socio, Claudio Rivas, que fueron ingresados en prisión el mismo día.

Ningún interno que entre el primer día pasa la noche solo. Podrían pasarla los dos juntos, salvo que el juez diga lo contrario. En cualquier caso. pasarán la noche con otro interno nuevo. Si Ábalos o Koldo manifiestan no querer coincidir el uno con el otro, se respeta esa decisión. No es un privilegio, e una forma de velar por la seguridad e integridad de los reclusos.

En condiciones normales, podrían coincidir en las actividades comunales, misa, talleres, comunicaciones, polideportivo... pero si ellos no quieren, se dictamina "incompatibilidad" y listo. Si son destinados al mismo módulo y no hay incompatibilidad, coincidirán en la comida, el patio, etc. Es probable que tengan una celda individual. En Soto hay 72 celdas por módulo y hay unos 80 presos en cada módulo.

