Ahora

Añadidos a la causa

Nuevos vídeos del día de la DANA muestran a Pradas advirtiendo a Mazón de la gravedad del temporal a su llegada tardía al CECOPI: "Ha habido hasta tornados"

Algunas imágenes que el asesor de Pradas ha añadido a la causa, aún no las habíamos visto. En una de ellas, se puede ver cómo Mazón, a su llegada tardía al CECOPI -a las 20.28 horas- está desorientado. Y es Pradas quien le pone al día. "Es que ha habido hasta tornados", le llega a decir al president.

cecopi

El asesor de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, ha incorporado a la causa de la DANA nuevas imágenes de aquel fatidíco día en el que murieron 229 personas en la Comunitat Valenciana.

Algunas imágenes aún no las habíamos visto y muestran los momentos de tensión que se vivieron en aquellas horas. Además, en una de ellas, se puede ver cómo Mazón, a su llegada tardía al CECOPI -a las 20.28 horas- está desorientado. Y es Pradas quien le pone al día. "Es que ha habido hasta tornados", le llega a decir al president.

Noticia en ampliación...

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. El doble juego de Ayuso: critica la "polarización", pero celebra la condena al fiscal general por "hechos propios de una dictadura"
  2. El dueño de 'El Ventorro' declara que Mazón y Vilaplana abandonaron el local cuando ya no había clientes ni trabajadores
  3. Dimite el presidente de la Diputación de Almería tras su detención por el caso mascarillas
  4. Martin Baron califica el Gobierno de Trump como un sistema de "corrupción abierta": "La prensa debería servir de freno a su poder"
  5. Zelenski, en un callejón sin salida entre no perder la "dignidad" de su país y "no dar al enemigo razones" para decir que no quieren la paz
  6. Femen estudia denunciar al fascista que manoseó los pechos a dos activistas: se podría enfrentar a un año de cárcel