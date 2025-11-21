Añadidos a la causa
Nuevos vídeos del día de la DANA muestran a Pradas advirtiendo a Mazón de la gravedad del temporal a su llegada tardía al CECOPI: "Ha habido hasta tornados"
Algunas imágenes que el asesor de Pradas ha añadido a la causa, aún no las habíamos visto. En una de ellas, se puede ver cómo Mazón, a su llegada tardía al CECOPI -a las 20.28 horas- está desorientado. Y es Pradas quien le pone al día. "Es que ha habido hasta tornados", le llega a decir al president.
El asesor de la exconsellera de Justicia, Salomé Pradas, ha incorporado a la causa de la DANA nuevas imágenes de aquel fatidíco día en el que murieron 229 personas en la Comunitat Valenciana.
Algunas imágenes aún no las habíamos visto y muestran los momentos de tensión que se vivieron en aquellas horas. Además, en una de ellas, se puede ver cómo Mazón, a su llegada tardía al CECOPI -a las 20.28 horas- está desorientado. Y es Pradas quien le pone al día. "Es que ha habido hasta tornados", le llega a decir al president.
Noticia en ampliación...*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.