Reabierto el caso de Flor Bollini, 'la chamana de los empresarios': un anillo inteligente podría ser la clave para resolver el delito

La Policía ha reabierto el caso de la muerte de Flor Bollini, conocida como 'la chamana de los empresarios', tras obtener información clave del anillo inteligente que llevaba. Aunque el caso se cerró inicialmente como una muerte accidental por consumo de drogas, la familia sostiene que fue un asesinato. Bollini murió en octubre de 2024 en la sauna de una casa en Ibiza, y las imágenes del anillo muestran discrepancias en el relato de los testigos, quienes afirmaron haberla vigilado cada 20 minutos. La familia también denuncia que el cuerpo fue incinerado sin una autopsia adecuada y sospecha de un posible hurto, ya que sus pertenencias no han sido encontradas.

La Policía ha reabierto el caso de la muerte de Flor Bollini, más conocida como 'la chamana de los empresarios'. Lo ha hecho gracias a la información que han extraído del anillo inteligente que llevaba puesto la noche en que murió. En este dispositivo están registradas las últimas imágenes que hay de ella con vida, las cuales grabó ella misma. El caso se cerró como una muerte accidental, pero la familia sostiene que fue un asesinato.

¿Qué sucedió y qué han descubierto los agentes?

Supuestamente, Bollini murió en octubre de 2024 en la sauna de la casa de un multimillonario en Ibiza. Cuando llegaron los servicios de emergencias la encontraron fuera de la piscina, rodeada de velas y con el lado izquierdo de su cuerpo quemado. Los cinco testigos aseguraron que habían consumido mucho y que fueron a verla cada 20 minutos porque tenía problemas de salud. El caso se cerró como una muerte accidental por la ingesta de sustancias estupefacientes.

Sin embargo, la información del anillo contradice esa versión. En él están almacenadas las últimas imágenes de la vida de 'la Chamana de los empresarios' y la hora en la que se tomaron. El dispositivo marca las doce de la noche como el momento de la muerte y los testigos no llamaron hasta dos horas después. Con lo cual, no encaja la versión de que fueron a verla cada 20 minutos.

Además, según han explicado los forenses, le intentaron quitar el anillo, pero no pudieron, precisamente, porque la mano estaba calcinada y el anillo es de metal.

La indignación e hipótesis de la familia

Los allegados de Bollini están especialmente molestos porque en su momento el cuerpo se le entregó a una de las testigos en calidad de amiga y le autorizaron para que incinerase el cuerpo cuatro días después. Por lo que no se pudo hacer una autopsia detallada.

Otro de los hechos que les indigna es que, a pesar de que tanto la Policía como los testigos hablan del consumo de drogas, en el informe toxicológico preliminar se reflejan dichas sustancias, pero en cantidades que no son mortales.

Asimismo, mantienen la hipótesis de que la noche de la muerte se pudo haber producido una pelea, puesto que todos iban bajo los efectos de sustancias, y que la metieron en la sauna para simular el accidente. Además, no olvidan que sus pertenencias no han aparecido todavía, por lo que podría haberse cometido un delito de hurto también.

