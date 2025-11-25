Zelenski está dispuesto a negociar con un Trump que ve "muy cerca" el acuerdo mientras Rusia acusa a Europa de rehacer el plan de paz

Los detalles En el marco de la Coalición de Voluntarios, Starmer ha asegurado al resto de países aliados que las conversaciones para un posible alto el fuego en Ucrania avanzan "en una dirección positiva" mientras Macron ha remarcado que "por fin" hay sobre la mesa una oportunidad de avanzar hacia una paz "duradera".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha expresado su disposición a discutir los puntos críticos del plan de paz con Donald Trump, involucrando a aliados europeos. En un discurso ante la Coalición de Voluntarios, instó a establecer un marco para una "fuerza de seguridad" en Ucrania, mientras persiste la guerra iniciada por Rusia. Trump considera que un acuerdo está cerca, aunque aún hay detalles por resolver entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Un nuevo plan de paz, más favorable para Kyiv, ha surgido tras negociaciones en Ginebra, pero Rusia lo considera un intento de socavarlo. Mientras tanto, líderes europeos destacan la importancia de mantener el apoyo a Ucrania y asegurar garantías de seguridad sólidas.

Desde la Casa Blanca trasladan que todavía quedan "algunos detalles delicados" que van a necesitar más negociación con Rusia y Ucrania pero, aseguran, ninguno de estos detalles son "insuperables" para llegar a un acuerdo de paz. De hecho, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quiere viajar a Washington para negociarlos cara a cara con Trump, y quiere hacerlo en 48 horas, el Día de Acción de Gracias.

Esta misma tarde, Zelenski se ha reunido por videoconferencia con sus aliados europeos, entre los que ha estado también Pedro Sánchez, y donde ha declarado que Kyiv está dispuesta a discutir los puntos más sensibles del plan de paz con Trump en unas conversaciones que, según el mandatario ucraniano, deberían incluir a los aliados europeos.

En un discurso ante la llamada Coalición de Voluntarios, del que Reuters ha tenido acceso a una copia, Zelenski ha instado a los líderes europeos a negociar un marco para el despliegue de una "fuerza de seguridad" en Ucrania y a seguir apoyando a Kyiv mientras Moscú no muestre voluntad de poner fin a su guerra, desatada por el presidente ruso, Vladimir Putin, en febrero de 2022.

El presidente estadounidense, por su parte, ha afirmado que cree que están "muy cerca" de alcanzar un acuerdo sobre la guerra en Ucrania, aunque no ha dado más detalles. "Lo lograremos", ha dicho en un evento en la Casa Blanca.

Mientras, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha explicado que se necesita más diálogo entre Ucrania y Rusia para lograr un acuerdo ya que todavía quedan "algunos detalles delicados" por resolver del plan de paz propuesto por EEUU, aunque no son "insalvables". "Hay algunos detalles delicados, pero no insalvables, que deben resolverse y que requerirán nuevas conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos", ha asegurado en redes sociales.

Trump había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kyiv. Leavitt ha afirmado que durante la última semana EEUU ha logrado "avances significativos hacia un acuerdo de paz".

El secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, se encuentra este martes en Abu Dabi reuniéndose con el jefe de la inteligencia militar ucraniana y una delegación rusa para alcanzar un acuerdo que ponga fin a la guerra, según informó 'The Financial Times'. Zelenski quiere reunirse con Trump antes de firmar el pacto, pero no se ha confirmado el encuentro.

La Administración de Trump presentó la semana pasada a Zelenski un plan de paz de 28 puntos negociado con el Kremlin que forzaría a Ucrania a reducir su ejército y a ceder territorio a Rusia, incluidas zonas que no han sido conquistadas militarmente. Tras las negociaciones del fin de semana en Ginebra entre EEUU y Ucrania, surgió una nueva propuesta de acuerdo de 19 puntos, más favorable para Kyiv y sus socios europeos, pero Moscú los acusa de intentar "socavar" el proceso de paz.

Rusia acusa a Europa de rehacer el plan de paz "a su manera"

Mientras, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, ha acusado este martes a los países europeos de intentar "socavar" los esfuerzos diplomáticos de Trump al rehacer su plan de paz para Ucrania. "Ellos quieren socavar los esfuerzos de Donald Trump, quieren rehacer el plan a su manera", ha dicho Lavrov en rueda de prensa, en la que ha admitido, de todas formas, que algunos de los puntos del plan original "exigen aclaración".

El ministro ha acusado a los europeos de hacer todo el "ruido" posible en los medios de comunicación para modificar el plan de 28 puntos, que contemplaba muchas de las demandas de Moscú. "Los puntos clave del plan de Trump se basan en los entendimientos alcanzados en Anchorage (...) Y esos principios figuran a grandes rasgos en el plan, lo que nosotros saludamos", ha afirmado, en alusión a la cumbre ruso-estadounidense de agosto pasado en Alaska.

Lavrov ha expresado su confianza en que Washington proporcione a Moscú la versión "que ellos consideren preliminar desde el punto de vista del final del consenso de ese texto con europeos y ucranianos". "Esperemos que eso ocurra en breve", ha comentado, aunque ha añadido que Moscú "no apura a los colegas estadounidenses". Eso sí, ha advertido que "si se excluye el espíritu y la letra de Anchorage respecto a los entendimientos clave que fijamos, por supuesto, eso será totalmente otra situación".

"Esperamos mucho desde Anchorage (...). Es bueno que, finalmente, hayan presentado su iniciativa, el plan Trump (...) Desconocemos hasta qué punto defenderán esta postura y contrarrestarán los intentos de desviarlos del camino correcto", ha declarado. El jefe de la diplomacia rusa ha apreciado los esfuerzos de EEUU, "el único país del mundo occidental que, a diferencia de Londres, Bruselas, París y Berlín, muestra iniciativa a la hora de encontrar una vía para el arreglo".

El asesor internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, ya rechazó este lunes las modificaciones introducidas por los países europeos al plan de paz para Ucrania presentado por EEUU. "En lo que se refiere a los planes que circulan por ahí, esta mañana tuvimos conocimiento del plan europeo, que, a primera vista, es absolutamente no constructivo, no nos conviene", aseveró.

El plan que Washington presentó a Moscú rechazaba categóricamente el ingreso de Ucrania en la OTAN, mientras la nueva versión deja espacio a una decisión consensuada de los países miembros de la Alianza Atlántica. Además, obligaba a Ucrania a abandonar todo el Donbás, cuando sus tropas aún controlan en torno al 20% del territorio de la región de Donetsk.

Optimismo entre la Coalición de Voluntarios

En el marco de la Coalición de Voluntarios de este martes, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, ha asegurado al resto de países aliados que las conversaciones para un posible alto el fuego en Ucrania avanzan "en una dirección positiva", de acuerdo con declaraciones recogidas por medios británicos. "Creo que estamos avanzando en una dirección positiva y los indicios actuales apuntan a que, en gran parte, la mayoría del texto, según indica Zelenski, puede aceptarse", ha dicho al comienzo del encuentro telemático del grupo, según las imágenes de la reunión difundidas por la BBC.

Starmer ha puntualizado en cualquier caso frente a sus aliados la importancia de defender los valores estructurales con los que se creó la coalición hace nueve meses: defender la soberanía de Ucrania, asegurar que los asuntos que versen sobre Ucrania y su futuro los determine Kyiv y salvaguardar "garantías reales" de que Rusia no volverá a atacar el país en el futuro. En este sentido, el mandatario británico ha señalado que la "fuerza multinacional" que planifica la Coalición de Voluntarios en Ucrania una vez cesen las hostilidades, será "parte vital" del futuro del país, si bien pidió no cesar los esfuerzos en el presente.

El primer ministro británico ha hecho así un llamamiento al resto de los líderes de la coalición presentes en la llamada a reforzar sus "compromisos nacionales" para poner sobre la mesa los planes más robustos posibles y a mantener la presión sobre Rusia, con un "embargo total" de energía rusa. "No debemos perder el foco, mientras nos esforzamos por un alto el fuego y una paz justa y duradera, de que debemos apoyar a Ucrania ahora. Es un error, bajo mi punto de vista, bajar la guardia y centrarse solo en el futuro", ha apuntado.

En esta línea, ha dicho que el Reino Unido estaba listo para trabajar con la Unión Europea para dar apoyo financiero a Ucrania "basado en el valor de los activos rusos congelados" y ha adelantado que entregarán más misiles de defensa a Kyiv en la próxima semana. El 'premier' británico también ha asegurado que se hicieron "buenos avances" en las recientes conversaciones en Ginebra (Suiza) sobre Ucrania, en lo que calificó como una oportunidad para garantizar que el borrador del plan reflejara plenamente los intereses de Ucrania y sentara las bases para una paz duradera".

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha remarcado que "por fin" hay sobre la mesa una oportunidad de avanzar hacia una paz "duradera" en Ucrania, pero ha insistido en que hacen falta garantías "muy sólidas" de seguridad para Kyiv. "Las negociaciones cobran un nuevo impulso, por fin tenemos la oportunidad de avanzar realmente hacia una paz duradera", ha afirmado Macron con optimismo al inicio de la reunión por videoconferencia y que preside junto a Starmer. Macron ha advertido, sin embargo de que para los europeos y los ucranianos la condición indispensable para respaldar el plan propuesto por EEUU para una paz "duradera" es que se establezcan "garantías de seguridad muy sólidas y no garantías que solo existen en el papel".

Macron ha asegurado también que EEUU se ha comprometido a implicarse en la fuerza internacional de mantenimiento de la paz en Ucrania que deberá ser desplegada para garantizar su durabilidad. "Vamos a lanzar un grupo de trabajo a partir de mañana, pilotado por Francia y Reino Unido, con una asociación estrecha con Turquía, que juega un papel clave en el plano marítimo, y, por vez primera, con una implicación de Estados Unidos", ha subrayado el presidente francés al término de la reunión.

El presidente francés ha insistido, además, en que Ucrania debe ver reforzado su propio Ejército para evitar una nueva agresión exterior, al tiempo que ha puesto en duda la voluntad real de Moscú de alcanzar un alto el fuego. "No hay actualmente de forma clara una voluntad rusa de llegar a un alto al fuego", ha indicado, y ha puesto en duda a su vez su deseo de negociar el plan de paz propuesto por EEUU y que actualmente ultima con Ucrania en Ginebra.

