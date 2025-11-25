¿Dónde ha caído el bote de la Bonoloto del lunes 24 de noviembre de 2025?

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días y si se suceden varios sorteos sin acertantes de primera categoría el bote acumulado va aumentando. Si hay acertante, como es el caso, el bote se reparte.

En sorteos como el de la Bonoloto, cuando se suceden varios sorteos sin acertantes de primera categoría, el bote acumulado va creciendo. Y aunque el de la Bonoloto no lo hace a la velocidad a la que lo hacen otros sorteos, como el de Euromillones, con los botes más jugosos, todo suma. En el sorteo de la Bonoloto del lunes 24 de noviembre de 2025, por ejemplo, sí ha habido un acertante de primera categoría, lo que implica que una persona había adquirido un boleto cuya combinación coincide con los seis números extraídos el día del sorteo.

El bote del sorteo del lunes era de 4,2 millones de euros, por lo que el bote se pone a cero para el siguiente sorteo. ¿Pero a quién le ha tocado este bote? Los números premiados del sorteo del lunes eran 7 21 23 27 39 45, con el 47 de número complementario y el 5, como reintegro. El bote se va para el propietario de un boleto validado en el despacho receptor 41965 de La Carolina (Jaén), ubicado en Glorieta Derecha, 11. El premio unitario para este acertante es de más de 4,3 millones de euros, entre el bote acumulado hasta la fecha y la recaudación del sorteo del lunes.

Además, existen otros tres acertantes de segunda categoría, que se reparten los más de 60.000 euros destinados a esta categoría. Los tres premiados de la Bonoloto del lunes con este 'segundo premio' son los siguientes:

Administración 291 de Barcelona (Llull, 189)

(Llull, 189) Despacho receptor 87615 de Vigo (Avenida Castrelos, 116)

(Avenida Castrelos, 116) Despacho receptor 87900 de Vigo (Avenida do Freixo, 38)

Así pues, el sorteo de la Bonoloto del martes arranca sin bote acumulado. Por su parte, el sorteo de La Primitiva del lunes no ha registrado ningún acertante de primera categoría, por lo que el bote acumulado para el próximo sorteo, del jueves 27 de noviembre, es de 46 millones de euros. Para el sorteo de Euromillones de este martes, el bote acumulado es de 162 millones de euros.

