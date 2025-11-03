Vilaplana, ante la jueza de Catarroja: "Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible"

Los detalles Durante la comparecencia, la periodista se ha mostrado descompuesta, hasta el punto de que la jueza le ofreció detener la declaración, aunque ella prefirió continuar. Entre sollozos, ha reconocido la carga psicológica que arrastra desde aquel 29 de octubre:

Maribel Vilaplana ha declarado este lunes ante la jueza de Catarroja sobre la comida que mantuvo con Carlos Mazón el pasado 29 de octubre, el día de la DANA. Su comparecencia podría marcar un punto de inflexión en el relato que hasta ahora ha sostenido el máximo dirigente del Gobierno valenciano.

Visiblemente afectada, la periodista no ha podido ocultar los nervios durante su declaración. Según fuentes presentes en la sala, en uno de los momentos más tensos, Vilaplana ha mencionado: "Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada; si no, no es posible".

Durante la comparecencia, la periodista se ha mostrado descompuesta, hasta el punto de que la jueza le ofreció detener la declaración, aunque ella prefirió continuar. Entre sollozos, ha reconocido la carga psicológica que arrastra desde aquel 29 de octubre: "Cualquier cosa que hago se tergiversa, se manipula, y es durísimo. He perdido un amigo en la DANA, pero no pude ir a su funeral. Algún día podré respirar, dejar de tener pesadillas. No sabe lo que me duele que las víctimas piensen que yo quiero ir de víctima. No consigo perdonarme".

En su declaración, Vilaplana ha admitido que desde entonces se pregunta una y otra vez cómo Mazón pudo continuar con normalidad durante aquella comida. "No entiendo por qué siguió en la comida como si no pasara nada, ni por qué no me dijo nada", lamentó ante la magistrada Nuria Ruiz Tobarra.

La periodista también ha explicado que, tras la comida, ambos se desplazaron al aparcamiento y allí permanecieron aún un rato hablando. Según su relato, la conversación derivó en temas cotidianos: "Estuvimos hablando de fútbol. Yo intentaba convencerle de que fuera a ver un partido del Levante", ha detallado.

Por último, Vilaplana ha dejado una frase que resume el tono de su comparecencia:"Mi problema es estar en el peor momento y con la peor persona".