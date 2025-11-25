Casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas en todo el mundo en 2024

Carteles en la manifestación con motivo del Día de la Mujer convocada por el Movimiento Feminista de Madrid a su paso por la plaza de Cibeles.

El dato La cifra de mujeres asesinadas por sus parejas supone casi el 60% del total de 2024, de acuerdo con el estudio de la ONU. África tuvo la mayor cantidad de víctimas de feminicidio íntimo o familiar.

En 2024, casi 50.000 mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas o familiares, representando el 60% de las 83.000 asesinadas ese año, según un informe de ONU Mujeres. África registró el mayor número de víctimas, seguida de Asia, las Américas, Europa y Oceanía. El estudio destaca factores como estereotipos de subordinación y desigualdad que motivan estos crímenes. Además, la tecnología ha intensificado la violencia, especialmente contra mujeres con visibilidad pública. ONU Mujeres enfatiza la educación y propone medidas como la criminalización del feminicidio y campañas de sensibilización para prevenir estos delitos.

Casi 50.000 mujeres y niñas de todo el mundo fueron asesinadas por sus parejas o familiares en 2024, lo que supone una media de 137 víctimas cada día, según un informe de ONU Mujeres.

Esta cifra supone además casi el 60% de las 83.000 asesinadas ese año, de acuerdo con el estudio, divulgado con motivo del Día contra la Violencia de Género, que se celebra este martes. Por regiones, África tuvo la mayor cantidad de víctimas de feminicidio íntimo o familiar, con unas 22.600 asesinadas en 2024. Le siguen Asia, con 17.400 asesinadas a manos de sus parejas o familiares; las Américas, con 7.700; Europa, con 2.100, y Oceanía, con 300. En Europa, el 64% de estos crímenes fueron cometidos por las parejas de las víctimas, mientras que en las Américas este porcentaje fue del 69%, según el informe, elaborado junto a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

El estudio identifica factores que motivan estos crímenes, como estereotipos que consideran a las mujeres "subordinadas" a los hombres, la discriminación y la desigualdad. Además, existen factores de riesgo en el caso de los feminicidios cometidos por la pareja de la víctima, como antecedentes de violencia por parte del agresor o una separación "real o inminente". En cambio, los patrones que derivan en homicidios por parte de otros familiares son más desconocidos, lo que puede requerir "un conjunto más amplio de estrategias de prevención".

El informe revela que el mayor acceso a la tecnología de la información y la comunicación (TIC) y a herramientas digitales ha agravado la violencia ya existente contra mujeres y niñas y ha dado lugar a nuevas formas de violencia, como los vídeos 'deepfake'.

Tecnología y educación para la prevención

Así, la tecnología puede intensificar patrones de violencia doméstica y usarse para cometer actos "que preceden al feminicidio", como el control coercitivo, la vigilancia o el acoso. La organización advierte de que las mujeres con mayor visibilidad pública, como periodistas, políticas o activistas, corren un riesgo más elevado de sufrir este tipo de violencia. Por ejemplo, una de cada cuatro mujeres periodistas en el mundo ha dicho que ha recibido vía Internet amenazas de violencia física y de muerte.

En este contexto, ONU Mujeres insiste en la necesidad de prevenir estos feminicidios mediante la educación y el desarrollo de habilidades para construir relaciones sanas. También propone impulsar medidas como la criminalización del feminicidio en leyes nacionales y el establecimiento de agravantes en los homicidios que estén motivados por la violencia de género. Del mismo modo, se requiere propulsar respuestas de justicia penal, como la creación de unidades especializadas en fuerzas policiales, fiscales y tribunales.

Además, recomienda a los países la elaboración de campañas públicas y de sensibilización, como el 'Ni Una Menos' o el popular 'Me Too', así como la recopilación de datos sobre estos crímenes por parte de agencias gubernamentales y observatorios de feminicidio. En este sentido, pone como ejemplo el sistema VioGén del Ministerio de Interior de España, lanzado en 2007 y que integra herramientas para evaluar riesgos, hacer seguimiento y proteger a las víctimas.

