Agresores en política: lo que los partidos hacen (y dejan de hacer) frente a la violencia machista

La otra cara Desde la censura cultural hasta las dimisiones exprés, la gestión de la violencia machista en la política española deja ver quién actúa, quién niega y quién simplemente espera que pase el tiempo.

Vox sigue imponiendo su agenda ultraconservadora negando la violencia machista. En los ayuntamientos donde gobierna, elimina concejalías de igualdad y las reemplaza por áreas llamadas "familia". En comunidades como Baleares o Aragón, desmantela consejerías de igualdad, y en el Congreso es el único partido que vota en contra de renovar el Pacto de Estado contra la violencia de género. Además, su activismo va más allá: censuran obras de teatro, prohíben charlas feministas y votan en contra de los puntos violeta en eventos y espacios públicos.

Lo sorprendente es que algunos de sus miembros tienen antecedentes por violencia machista.

Carlos Flores , ex candidato a presidir la Generalitat, fue condenado en 2002 por violencia psíquica habitual y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones a su exmujer. Tras la polémica, el PP lo apartó de les Corts Valencianes, aunque acabó en el Congreso.

, ex candidato a presidir la Generalitat, fue condenado en 2002 por y 21 faltas de coacciones, injurias y vejaciones a su exmujer. Tras la polémica, el PP lo apartó de les Corts Valencianes, aunque acabó en el Congreso. Luis Manuel Martín , nombrado subsecretario de Justicia e Interior en la Comunitat Valenciana, tenía una condena de 2011 por amenazar con un cuchillo a su mujer y su hijo . Fue cesado por Mazón.

, nombrado subsecretario de Justicia e Interior en la Comunitat Valenciana, tenía una condena de 2011 por . Fue cesado por Mazón. Solo en el último año, concejales en Benicàssim y Badajoz han dimitido tras salir a la luz sus condenas.

Pero no es un problema exclusivo de Vox. En otros partidos, los casos de violencia machista suelen resolverse con dimisiones rápidas, ya sea de manera voluntaria o forzada:

Concejales del PP en La Carolina, Malpartida y Ribadavia.

en La Carolina, Malpartida y Ribadavia. Del PSOE en Chiva y Massalfassar.

en Chiva y Massalfassar. En las Cortes de Castilla y León, un procurador condenado recientemente.

A nivel nacional, Miguel Ángel Bustamante (IU) fue suspendido de militancia y dimitió, perdiendo su aforamiento.

La diferencia es clara: mientras Vox niega la violencia machista y mantiene a sus miembros implicados, otros partidos suelen actuar rápido para apartar a los agresores de sus cargos. Pero estos casos recuerdan que la violencia de género sigue siendo un problema que atraviesa toda la política española.

016, teléfono contra la violencia machista

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.