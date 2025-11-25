El Gobierno propone a Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado

La fiscal de la sala de violencia contra la mujer Teresa Peramato interviene durante una mesa redonda

El contexto El Consejo de Ministros de este martes iniciará el proceso para nombrar a Teresa Peramato Martín como nueva fiscal general del Estado, a propuesta del Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, según ha podido confirmar laSexta.

El Gobierno ya ha elegido a la próxima fiscal general del Estado. Teresa Peramato, actual Fiscal de Sala Jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, será propuesta como la sucesora de Álvaro García Ortiz en el Consejo de Ministros que se celebra este martes, según ha podido confirmar laSexta.

Peramato, que también es Fiscal de Sala Delegada para la Protección y Tutela de las Víctimas en el Proceso Penales, es fiscal de carrera con 35 años de ejercicio y tiene el reconocimiento unánime de los operadores jurídicos.

El Gobierno destaca la "amplia trayectoria" de Peramato, especialmente en materia de lucha contra la violencia de género, considerada como "una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en esta materia". En 2005 fue nombrada fiscal delegada para la Sección de Violencia Sobre la Mujer en la Fiscalía Provincial de Madrid. También ha ocupado el cargo de Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer entre 2021 y 2025 y fue miembro del Grupo de Expertos del Observatorio Estatal de Violencia contra la Mujer para la elaboración del Primer Informe Anual del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer (2007).

Una vez aprobada la propuesta por el Consejo de Ministros, el Consejo General del Poder Judicial deberá emitir un informe no vinculante antes de que Peramato comparezca ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Una vez realizados estos trámites será cuando Peramato será designada oficialmente como nueva fiscal general del Estado.

Peramato será la cuarta fiscal general del Estado desde que Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en 2018. María José Segarra, Dolores Delgado y Álvaro García Ortiz han sido los tres anteriores, un cargo que siempre ha estado en el foco de la polémica por parte de la oposición.

Álvaro García Ortiz presentó su renuncia este lunes

Álvaro García Ortiz presentó su dimisión cuatro días después de conocer el fallo del Tribunal Supremo en su contra, con el que quedó inhabilitado para ejercer el cargo. El fiscal presentó su renuncia al cargo este lunes a primera hora de la mañana, pidiendo su cese al Consejo de Ministros antes de que su sentencia sea ejecutada.

El fiscal general del Estado presenta su renuncia tras la condena del Supremo

La decisión debe tener el visto bueno del ministro de Justicia, Félix Bolaños, y del presidente del Gobierno, un Pedro Sánchez que definió a García Ortiz como un "servidor público" y que anticipó que su relevo se producirá "en breve", tal y como ha sucedido. Tampoco se pronunciaron la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló, el mismo tribunal que lo ha condenado. Ni siquiera lo ha hecho el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, al que García Ortiz puede acudir para recurrir la decisión: "Muchísimas gracias, pero yo no voy a hacer ninguna declaración".

