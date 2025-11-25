Investigan una posible agresión sexual a un niño de seis años en un colegio de Madrid

Los detalles La Guardia Civil investiga una presunta agresión sexual a un niño de 6 años por parte de otros niños, de sólo 11 años, de su mismo colegio, en Las Rozas, Madrid. Las agresiones comenzaron a principio de curso. Los padres del pequeño han hablado con laSexta. Están muy preocupados, el niño está muerto de miedo y no quiere ir al colegio.

La Guardia Civil y la Fiscalía investigan una posible agresión sexual a un niño de seis años presuntamente por parte de dos compañeros de colegio de 11 años, en un centro escolar público de las Rozas (Madrid). Todo comenzó por la sospecha de los padres al ver en su hijo moratones y golpes en los brazos. Pensaban que sufría bullying y decidieron llevarle al médico. "Las marcas que tenía eran algo constante. Nos dijo que las marcas no eran ocasionales y nos enteramos de que sufrió varias agresiones", explica a laSexta el padre que le contó su hijo muerto de miedo.

Agresiones sexuales que presuntamente se cometieron en un baño del patio del colegio, por otros compañeros, niños de 11 años. Los padres denunciaron directamente ante la Guardia Civil. El colegio abrió el protocolo y el pequeño siguió yendo al centro, pero el miedo a sus compañeros fue en aumento. "Un día volvió a casa con más miedo", cuentan los padres del pequeño. "Se siente súper culpable, es otra persona", añade la madre. Ahora el menor nbo va al colegio, han decidido no llevarle hasta que se solucione. El miedo que siente su hijo les ha hecho plantearse ya un cambio de centro.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil han confirmado que la investigación surgió a raíz de la denuncia presentada recientemente en el puesto de Las Rozas por los padres del menor. El Consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha confirmado que este caso se encuentra bajo investigación, que la inspección educativa de la Comunidad de Madrid se ha "puesto a disposición" del centro y que está realizando todas las investigaciones y facilitando "toda la información que obra, en este momento, en poder de ese colegio". En esta línea, Martín también ha pedido prudencia y esperar a que la Guardia Civil, la Fiscalía y la inspección educativa de la región puedan hacer su trabajo y esclarecer lo que ha podido pasar.

Fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid han indicado a EFE que la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid está supervisando las medidas y protocolos de actuación adoptados por el centro público San José para garantizar la seguridad de sus alumnos mientras se investiga lo ocurrido.

Desde el centro han trasladado un mensaje de "tranquilidad" a los padres de los alumnos, y han incidido en que se están llevando a cabo todas las actuaciones necesarias, siguiendo además las indicaciones oficiales y garantizando la protección y bienestar de los alumnos.

