Consumo multa a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros y bloquea seis portales

El dato El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha impuesto un total de 58 sanciones y cerca de 111 millones de euros en multas a operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar en línea.

El ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha multado a 32 operadores de juego con más de 33 millones de euros, con sanciones muy graves a seis operadores extranjeros que funcionan sin licencia en España y cuyos portales han quedado bloqueados.

Las otras 26 sanciones graves, que suman un total de más de tres millones de euros, se imponen a operadores con licencia que han incurrido en algún tipo de infracción tipificada en el artículo 40 de la Ley 13/2011 de regulación del juego, entre ellas Betfair, 888 Online y Codere.

Durante 2025, el ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha impuesto un total de 58 sanciones y cerca de 111 millones de euros en multas a operadores del sector de las apuestas y los juegos de azar en línea. Entre los operadores multados por infracciones graves se encuentran 888 Online, que tendrá que pagar 250.000 euros por incumplir los requisitos técnicos reglamentos relativos al software y a los sistemas de comunicación y por utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados.

También Beatya Online, que ha sido multada con 300.000 euros por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y a los sistemas de comunicación. Por su parte, a Betfair se le ha impuesto una multa de 100.000 euros por no cumplir sus obligaciones en materia de juego responsable y de protección de los jugadores que marca la ley.

Electraworks Ceuta pagará 512.000 euros por permitir el acceso al juego a personas que lo tienen prohibido, utilizar sistemas técnicos no homologados o no autorizados y por incumplir los requisitos técnicos de los reglamentos relativos al software y los sistemas de comunicación. Es por este último motivo por el que también se sanciona a Codere, con una multa de 17.500 euros.

Los seis operadores que quedarán bloqueados como consecuencia de infracciones muy graves son XYZ Entertainment, Moonrail Limited, EOD Code SRL, Samaki, Lone Rock Holdings y Novaforge. Además, se les impone una multa de 5 millones de euros a cada uno (30 millones de euros en total).

