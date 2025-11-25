La investigación avanza frente a una verdad que Mazón no cuenta: el ticket del parking de Vilaplana vuelve a dejar una hora en negro

¿Por qué es importante? La periodista detalló ante la jueza que su comida con Mazón terminó a las 18:45, pero ahora se sabe que sacó el coche del parking una hora después pese a la cercanía al restaurante.

¿Qué hacía Carlos Mazón el día de la trágica DANA que no quiere contar? Se trata de una de las grandes preguntas para saber por qué Mazón estuvo desaparecido durante las horas críticas en las que estaban muriendo gente ahogada en la Comunitat Valenciana hace ya más de año. Ahora, a raíz de conocerse los datos de la tarjeta bancaria de la periodista Maribel Vilaplana y los datos del parking, sabemos que ella sacó el coche a las 19:47.

Según su comparecencia en la comisión de investigación en el Congreso de los Diputados, Mazón explicó que ambos abandonaron 'El Ventorro' una hora antes y pasearon hasta el parking en un trayecto de apenas cinco minutos charlando, entre otras cosas, de fútbol. Dato que le recordó uno de los diputados presentes, ante el que Mazón subrayó que "nadie sabía que la gente se estaba ahogando".

De esta manera, la gran pregunta es qué hicieron en esos 50 minutos. Según le contó Vilaplana a la jueza de Catarroja que investiga la negligente gestión de la DANA, después de estar un rato en la puerta del aparcamiento ella bajó a su coche, así como que pasaron unos 15 minutos desde que se despidió del entonces president hasta que salió de allí: "Miró el WhatsApp, contestó, subió, pagó", detalló en su declaración.

Un lapso de tiempo que coincide con un Mázon desaparecido que ignoró dos llamadas de la que era su exconsellera de Interior Salomé Pradas y que no contestó hasta las 19:34, es decir, apenas diez minutos antes de que Vilaplana sacase su coche del parking. Ahora, "cuadra todo muy bien. Él le coge el teléfono por primera vez a Pradas después de estar Pradas intentando hablar con él a esa misma hora, cuando Vilaplana se va", ha asegurado este martes la portavoz de Compromís en el Congreso, Águeda Micó.

Eso sí, no sabemos si Mazón estuvo dentro de ese parking o pendiente de otras cosas, porque como él mismo reconoció, no escuchó esas llamadas: "No sé si es que estaba andando y tenía el móvil en la mochila en ese momento", aseguró sin ningún tipo de rubor en su comparecencia en la Cámara Baja.

Esa hora, las 19:47, también coincide con la llegada de Mazón al Palau, a donde llegó a las ocho de la tarde: desde el parking hasta allí se tardan 12 minutos a pie. Una vez sostuvo esta explicación, el diputado socialista le planteó a dónde fue "exactamente" y qué medio utilizó. Mazón aseguro que hizo "andando". De nuevo, otra contradicción tras conocerse la noticia de 'El Levante' que publica que la periodista habría llevado a Mazón al Palau.

