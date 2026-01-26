Jake Lang, el agitador que está usando la brutalidad del ICE para reunir a neonazis y radicales en Minneapolis

El contexto Neonazi, racista y provocador con historial de violencia, Lang está llamando a sus seguidores a ir a Minneapolis para "proteger" a los agentes del ICE, enfrentarse a los migrantes y causar caos en los barrios, aprovechando la brutalidad policial como excusa para reforzar su imagen y su agenda política.

La muerte de Alex Pretti, asesinado por agentes del ICE en Minneapolis, ha encendido la polémica y está movilizando a los sectores más radicales de la extrema derecha estadounidense.

El gobierno de Donald Trump intentó justificar la acción diciendo que Pretti estaba armado. Mentira. Su "arma" era únicamente un móvil, con el que trataba de documentar las barbaridades del ICE, mientras la otra mano estaba vacía. Los vídeos de su asesinato lo muestran con claridad.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, dijo que Pretti iba a atacar a los agentes y que carecía de documentación. Otra mentira: no hubo ninguna amenaza ni ataque previo, no se le pidió identificación y aun así fue disparado a bocajarro mientras estaba inmovilizado. También lo llamaron "terrorista", pero Pretti era enfermero en Minneapolis, sin antecedentes policiales, dedicado a tratar a veteranos de guerra en recuperación.

Además, pese a que Noem aseguró que se le proporcionó asistencia médica inmediata, ni él ni los vecinos que intentaron ayudar pudieron recibir atención.

Los responsables fueron agentes de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza). No son policía local, no tienen autoridad sobre ciudadanos estadounidenses dentro del país y solo pueden actuar hasta 160 km de la frontera. Minneapolis está a unos 500 km de la frontera más cercana, así que su intervención fue completamente ilegal. Con más de 60.000 agentes para proteger fronteras, terminaron matando a un ciudadano inocente en pleno interior del país.

La brutalidad del ICE ha despertado también a los alborotadores de extrema derecha, que están siendo convocados para ir a Minneapolis y defender a los agentes mientras hostigan a los migrantes. Al frente de estas convocatorias está Jake Lang, un provocador neonazi, racista, xenófobo, antisemitista y antiislámico, que quiere presentarse como candidato al Senado por Florida.

Lang tiene un historial de provocaciones y violencia: se reía del asesinato de George Floyd, hacía saludos nazis, defiende la teoría del gran reemplazo y participó en el asalto al Capitolio, donde golpeó a un policía. Pasó cuatro años en prisión preventiva acusado de 11 delitos, hasta que fue indultado por Trump, saliendo aún más radicalizado.

En Minneapolis, Lang intentó quemar un Corán y marchar por un barrio con mayoría somalí, buscando provocar a los vecinos, pero se encontró con fuerte resistencia y tuvo que retirarse. Aun así, su convocatoria atrajo a otros racistas que apoyan a los agentes del ICE.

La policía de Trump lleva tiempo dirigiéndose a estos alborotadores en su mismo lenguaje, usando memes y vídeos que hacen guiños a grupos neonazis y promoviendo la idea de una América solo para blancos.

Mensajes como estos no vienen de grupos aislados, vienen de una agencia gubernamental. La brutalidad del ICE y el respaldo institucional a los extremistas muestran cómo la violencia y el odio se están normalizando desde dentro de las instituciones.

