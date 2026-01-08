La involución de Trump en cinco años: de lamentar el asesinato de George Floyd a culpar a la a "izquierda radical" de la muerte de una mujer a manos del ICE

Pese a la repercusión social que tuvo la muerte de George Floyd en todo EEUU, la represión policial ha aumentado en todo el país y se evidencia con las redadas sin control del ICE, la policía antimigratoria de Trump.

La muerte de Renee Nicole Good a manos de agentes del ICE, la policía antimigratoria de Donald Trump, en Minneapolis (Minnesota), ha conmocionado a EEUU. El suceso ha tenido lugar en la misma ciudad en la que hace ahora cinco años la Policía mató a George Floyd y donde comenzó el movimiento antirracista 'Black Lives Matter'.

Pese a que ya ha pasado un lustro, la muerte de Good evidencia que pocas cosas han cambiado y que, pese a la respuesta social que hubo tras el asesinato de Floyd, el abuso policial y racismo institucional siguen muy presentes.

Los casos tienen importantes diferencias, aunque el fondo es similar. En el caso de Floyd, era un ciudadano negro que murió asfixiado en el suelo mientras un policía le hincaba la rodilla en el cuello y él suplicaba que le dejaran respirar. Por su parte, Good, una mujer blanca, murió este miércoles tras recibir varios disparos de un agente del ICE cuando intentaba maniobrar con su coche.

En las dos ocasiones el presidente de EEUU ha sido Donald Trump. Sin embargo, las diferencias en su forma de reaccionar demuestran su involución. Tras la muerte de Floyd afirmó que se sentía "muy mal" y que la imagen era "muy impactante". "Ha sido terrible lo que he visto", afirmó.

Ahora, se dedica a culpar a la víctima, habla de protegerse de la violencia y el odio de la "izquierda radical". "Proteged a nuestros agentes del orden público de este movimiento de violencia y odio de la izquierda radical!", escribió en su red social.

Menor impacto social

También se aprecian cambios en la reacción social. Este jueves han comenzado a celebrarse protestas en repulsa por la muerte de Good, pero de momento son mucho menos multitudinarias que las que se desarrollaron por Floyd. En su caso, las manifestaciones recorrieron todo el mundo. En EEUU duraron semanas e incluso derivaron en disturbios.

Como respuesta a estos disturbios, Trump publicó un tuit en el que llamaba a los manifestantes "matones" y amenazaba con dispararles. Twitter sancionó su comentario porque "glorificaba de la violencia".

Ahora, es el propio dueño de Twitter (llamado X) el que publica barbaridades sin ninguna repercusión. Concretamente, Elon Musk ha compartido una publicación en la que acusa a la izquierda de "disparar a presidentes, asesinar a podcasters" y, también, de "atropellar a agentes del ICE".

Esta situación es consecuencia de años de fuerte represión y normalización de la barbarie que empezó con la eliminación por parte de Trump del mural en recuerdo a Floyd y que ha continuado con redadas y la detención y expulsión de miles migrantes. Es el resultado de cinco años y un segundo mandato de Trump, mucho más agresivo.

