¿Por qué están Minnesota y su ciudad Minneapolis en el ojo de la ira del 'trumpismo'? Todo pasa por la demonización de los migrantes

¿Por qué es importante? El territorio más poblado de ese estado, donde el ICE ha puesto el foco, podría verse como el piso piloto de la construcción de un estado policial con la inmigración como coartada.

Si nos preguntamos por qué están el estado de Minnesota y su ciudad más poblada, Minneapolis, en el ojo de las más huracanadas iras 'trumpianas', la respuesta pasa por la demonización generalizada de las comunidades migrantes.

Y es que en este céntrico estado se concentra una gran población refugiada de Somalia, aunque al mismo tiempo Minnesota es de los estados con menos migrantes sin papeles. El 'trumpismo' les ha señalado, elevando a categoría la anécdota como defraudadores masivos en ayudas sociales.

Para continuar, Minneapolis se presta para el espectáculo tremendista que tanto valoran los 'trumpistas', ya que es una ciudad mediana y asequible de ocupar inundándola con esos 3.000 agentes antimigratorios que actúan con violencia.

Y, en tercer lugar, cabe destacar que son un estado y una ciudad 'izquierdosos'. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, fue candidato demócrata a vicepresidente, y el alcalde de Minneapolis, también progresista, no ha podido ser más claro con el ICE: "¡A tomar por culo de aquí!", les ha dicho.

Mientras, la muy controvertida fiscal general 'trumpiana', Pamela Bondi, intenta extorsionarles exigiendo el censo electoral estatal o el ICE, advierte, no cederá.

Por su parte, el profesor Pedro Rodríguez ha afirmado este lunes en Al Rojo Vivo que "la inmigración es una excusa para acabar con la democracia en Estados Unidos". De esta forma, Minneapolis podría verse como el piso piloto de la construcción, con la inmigración de coartada, de un estado policial.

