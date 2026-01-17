Miedo en Minneapolis: el ICE de Trump toma la ciudad en otra jornada de protestas por el asesinato de Renée Nicole Good

¿Qué está pasando? Los agentes del presidente republicano siguen sembrando el caos en Minnesota con detenciones arbitrarias en medio de las manifestaciones por la muerte de la mujer de 37 años.

En Minneapolis, las tensiones se han intensificado debido a las protestas contra el ICE, que llevan once días consecutivos. Estas manifestaciones surgieron tras el asesinato de Renée Nicole Good, una mujer de 37 años, a manos de esta milicia armada por el expresidente Donald Trump. En respuesta, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, ha movilizado a la Guardia Nacional para apoyar a la patrulla estatal. Las protestas se agravan con enfrentamientos entre ciudadanos y agentes del ICE, quienes realizan detenciones arbitrarias. Un incidente reciente involucra a un agente disparando a un hombre venezolano, alegando resistencia violenta. La muerte de Good está siendo investigada como posible asesinato, mientras manifestantes y contramanifestantes continúan chocando en las calles.

Máxima tensión en Minneapolis. Máxima tensión en la ciudad del estado de Minnesota. Porque siguen las manifestaciones. Porque, por undécimo día consecutivo, continúan las protestas contra el ICE. Continúa el rechazo a los agentes de Donald Trump tras el asesinato de Renée Nicole Good. Tras la muerte de una mujer de 37 años que recibió tres tiros en la cabeza por esta milicia armada por el presidente de EEUU.

El miedo está más que presente en las calles de Minneapolis. De esta ciudad al norte de EEUU que el ICE ha tomado por completo. Fuertemente armados, los enfrentamientos entre estos agentes y los ciudadanos y ciudadanas del lugar se recrudecen con el paso de los días tras una nueva jornada en la que el caos ha vuelto a ser el gran protagonista en Minnesota.

Ante esto, y tal y como cuenta la CNN, Tim Walz, gobernador del estado, ha movilizado a la Guardia Nacional en apoyo a la patrulla estatal de Minnesota, tal y como ha informado Andrea Tsuchiya, oficial de asuntos públicos de dicha fuerza del orden.

"Estamos preparados y listos para responder", ha añadido Tsuchiya en un mensaje y una decisión tomada después de que multitud de manifestantes protestaran cerca del Bishop Henry Wipple.

Walz, por su parte, ha pedido calma: "Manténgase a salvo. Nuestro equipo de seguridad pública cuenta con recursos, coordinación y personal para mantener la seguridad y responder. Gracias a las fuerzas del orden locales por mantener la paz".

Y es que las manifestaciones no han dejado de sucederse en Minnesota. Día tras día, multitud de personas salen a las calles de Minneapolis en protesta por el asesinato de Renée Nicole Good a manos del ICE en unas concentraciones que vivieron otro gran punto de tensión cuando otro agente del ICE disparó a un hombre venezolano. El motivo, según el Departamento de Seguridad Nacional, es que se resistió "violentamente" al arresto.

Es la forma de proceder del ICE. De una milicia a la que Trump ha armado que día sí y día también realiza detenciones arbitrarias por motivos como, por ejemplo, el acento. Es el caso del hombre al que pidieron la documentación precisamente por esa razón y que terminó contra la pared y con las manos en la espalda.

Mientras, el 'New York Times' ya habla de que la muerte de Renée Nicole Good podría ser un asesinato. Porque mientras el Gobierno se refiere a ella como "terrorista" e investiga sus posibles conexiones políticas, el medio informa de que varios policías y marines han analizado el vídeo y afirman que era innecesario pegarle tres tiros en la cabeza.

Por eso protestan en Minneapolis. Y contra eso se han manifestado un grupo de alborotadores liderados por Jake Lang, indultado junto con otras 1.600 personas el primer día del segundo mandato de Trump. Junto con unas pocas personas, y bajo el grito de 'ICE ICE Baby' en apoyo a estos agentes de Trump, se vio superado por una multitud de contramanifestantes que les gritaron que abandonaran la ciudad.

A pesar de que la gran mayoría parecía dejar salir a Lang al final se terminó desatando una pelea. La Policía, por dicho motivo, ordenó a la multitud restante que se dispersase.

