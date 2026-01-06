Cinco años del asalto al Capitolio: la herida sigue más abierta que nunca con Trump de nuevo en la Casa Blanca

El contexto El 6 de enero de 2021 cientos de seguidores del republicano Donald Trump irrumpieron en el Congreso mientras se ratificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden. El asalto dejó cinco muertos.

Cinco años después del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, Estados Unidos sigue lidiando con las secuelas de aquel día violento. En el ataque, instigado por el entonces presidente saliente Donald Trump, cientos de sus seguidores irrumpieron en el Congreso durante la ratificación de la victoria de Joe Biden, dejando cinco muertos. Hoy, con Trump nuevamente en la Casa Blanca, ha otorgado indultos a los participantes, reabriendo heridas. Una marcha conmemorativa, organizada por Enrique Tarrio, exlíder de los Proud Boys, se llevará a cabo en Washington D.C. para homenajear a los fallecidos, siguiendo la misma ruta que hace cinco años.

Se cumplen cinco años del asalto al Capitolio, del día en que la democracia en Estados Unidos quedó al borde del abismo. Un día de violencia extrema protagonizada por miles de manifestantes espoleados por el entonces presidente saliente Donald Trump. Hoy, con Trump de nuevo en la Casa Blanca, la herida está más abierta que nunca.

El 6 de enero de 2021 cientos de seguidores del republicano Donald Trump irrumpieron en el Congreso mientras se ratificaba la victoria electoral del demócrata Joe Biden. El asalto dejó cinco muertos como resultado de heridas provocadas durante los disturbios.

Ahora, cinco años después, el día está marcado por los indultos para los participantes otorgados por el presidente estadounidense. Precisamente, el exfiscal especial Jack Smith continúa señalando a Trump, "más allá de toda duda razonable", como principal responsable de impulsar el allanamiento para revertir los resultados de las presidenciales de 2020.

Marcha conmemorativa por los cinco muertos en el asalto

Algunos de los principales condenados por delitos relacionados con el asalto al Capitolio de Estados Unidos del 6 de enero de 2021 se preparan este lunes para realizar una marcha conmemorativa en Washington D.C. que rinde homenaje a cinco de los insurrectos que fallecieron a causa de la acometida.

Coincidiendo con el quinto aniversario del ataque, el acto rendirá homenaje a Ashli Babbitt, que falleció a causa de un disparo de la policía, y otras cuatro personas que murieron el 6 de enero o en días posteriores como resultado de heridas provocadas durante los disturbios.

Entre los convocantes de la marcha se encuentra Enrique Tarrio, ex jefe de los Proud Boys, uno de los grupos que se encuentra entre los que instigaron el asalto al Capitolio. Tarrio fue condenado a 22 años de prisión por aquellos hechos y también fue uno de los 1.500 beneficiarios del indulto que Trump concedió en su primer día en la Casa Blanca en enero de 2025 al comenzar su segundo mandato.

Está previsto que la marcha comience en la Elipse, frente a la Casa Blanca, a las 11.30 hora local (16.30 GMT) y termine en el Capitolio, según ha indicado Tarrio en su cuenta de X, siguiendo la misma ruta que la multitud de partidarios de Trump tomó hace ahora cinco años. Tarrio añade además en el mismo mensaje, publicado el 22 de diciembre de 2025, que será "una marcha patriótica y pacífica".

"Si tienes alguna intención de causar problemas, te pedimos que te quedes en casa. Este evento se centrará en una cosa y solo en una cosa... SU memoria", escribió en la red en referencia a Babbit. Los Proud Boys ya convocaron otra marcha en enero del año pasado justo antes de que Trump tomara posesión como presidente para pedir los indultos que no tardaron en llegar.

Entonces, la policía escoltó a los manifestantes para separarlos de otros espontáneos "antitrumpistas" que habían acudido a las calles próximas a la Casa Blanca y que se estaban enfrentando a ellos. De esta manera, se evitó que se produjera un choque entre ambas marchas.

