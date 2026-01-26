Promesas de renovación completa y una realidad parcial: los 'desvíos' de Puente respecto a los tramos antiguos de las vías

Los detalles Aunque el ministro defendió que toda la vía había recibido materiales prácticamente nuevos, la investigación revela que solo se renovaron algunos desvíos y partes del carrilaje, mientras otros tramos quedaron con piezas antiguas que todavía funcionaban, lo que genera dudas sobre la seguridad de toda la línea.

Lo que debía ser una renovación integral de la Línea Madrid-Sevilla después de 30 años, no lo fue. Mientras el ministro Óscar Puente hablaba de "materiales prácticamente nuevos" y una "renovación completa", la investigación del accidente de Adamuz, que dejó 45 muertos, revela que algunos tramos mantuvieron piezas antiguas, mezcladas con las nuevas.

Quien lo confirma es Iñaki Barrón, presidente de la comisión encargada de investigar la tragedia, en una entrevista al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos: "Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la vía y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que presentaban problemas que podían llegar a ser críticos, y alguna parte más del carrilaje. Hemos pedido a Adif que nos informe exactamente qué se ha hecho, por qué y por qué unos tramos sí y otros no", explicó Barrón.

Esa es la sorpresa de los expertos: todos pensaban que la vía había recibido una renovación completa, y no fue así. Hoy sabemos que, pese a los anuncios oficiales, se mantuvieron materiales antiguos que funcionaban, y que la supuesta "renovación integral" dejó huecos que ahora generan dudas sobre la seguridad de toda la red.

Los 'desvíos de Puente': piezas viejas en una vía "renovada"

Los 'desvíos de Puente' son clave: se habían renovado solo ocho meses antes del siniestro, y aun así mezclan carriles de distinta generación y dureza, algo permitido por la normativa. Esta norma obliga a revisar estas soldaduras mediante vía ultrasónica al menos una vez al año, y así se hizo hace solo dos meses.

Pero los ingenieros advierten que la antigüedad del material influye. Esto genera dudas: ¿cómo es posible que una "renovación integral" tenga piezas viejas? ¿Y que, aun habiendo chequeado la vía el día antes, no se detectara ningún problema? La pregunta que surge es clara: ¿los controles están obsoletos o no son suficientes?

Renovación parcial y falta de inversión

El problema no es solo que algunos tramos sean antiguos. Los expertos señalan que España invierte menos que Europa en mantenimiento ferroviario, mientras la red envejece y el número de trenes y pasajeros crece tras la liberalización.

Según los ingenieros, para acercarnos a estándares como los de Japón, habría que gastar menos en nueva infraestructura y más en prevención y conservación de la red existente.

Preguntas que siguen abiertas

¿Por qué unos tramos se renovaron y otros se mantuvieron?

¿Es normal que una "renovación integral" mantenga piezas viejas?

¿Sucede esto en otros tramos de la red?

¿Son suficientes los controles actuales para detectar problemas en materiales antiguos?

Mientras Adif prepara su informe, los expertos insisten en la necesidad de transparencia y precisión: quieren saber exactamente qué se hizo, por qué y cómo afecta a la seguridad de la vía.

Los desvíos de Puente, que parecían un detalle técnico, se han convertido en un símbolo de las dudas que plantea la red ferroviaria española y la diferencia entre lo que se promete y lo que realmente se hace.

