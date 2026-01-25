Cronología del asesinato de Alex Pretti: las imágenes demuestran que solo se acercó a los agentes para defender a una mujer

¿Qué están diciendo? "Lo único que hacía era ayudar a la gente. No había ningún peligro para ninguno de estos policías", ha defendido un testigo del suceso.

Este sábado, Alex Pretti se acercó a grabar con su móvil a un agente de la patrulla fronteriza que increpaba a una mujer en Minneapolis. Un oficial empujó a Pretti y, momentos después, otro agente derribó brutalmente a una mujer que intentaba ayudar. Pretti, que no pretendía atacar sino defender a las mujeres, fue rociado con gas pimienta y derribado por dos agentes. Más tarde, hasta nueve agentes rodearon a Pretti, quien fue golpeado con una botella y finalmente abatido con hasta diez disparos, a pesar de estar desarmado y sometido. Las imágenes contradicen la versión oficial de la Administración Trump.

Este sábado, Alex Pretti se acercó grabando con su móvil a un agente de la patrulla fronteriza que estaba increpando a una mujer en Minneapolis. Sin embargo, un oficial les empujó y segundos después, derribó con brutalidad a otra mujer que trataba de socorrerlos.

Pretty se había encarado con otro agente momentos antes, pero su intención, tal y como se puede comprobar en el vídeo principal de la noticia, no era la de atacarlos, sino solo la de defender a esas mujeres. "Lo único que hacía era ayudar a la gente. No había ningún peligro para ninguno de estos agentes", ha defendido un testigo del suceso.

Si lo vemos desde otro ángulo, desde el interior de un coche, se puede comprobar cómo la víctima levantó la mano, pero no portaba ningún arma, sino que lo hizo para protegerse del gas pimienta con el que le rociaron la cara. Pretti se agachó, pero lo cogieron de la chaqueta y entre dos lo derribaron.

En ese momento, empezaron a llegar más miembros de la patrulla fronteriza y hasta seis agentes se pusieron sobre Alex. Sin embargo, todavía quedaban otros tres agentes por llegar, por lo que eran nueve personas contra una. Uno de ellos golpeó con violencia a la víctima con una botella.

Hasta 10 disparos

Por su parte, el oficial autor de los disparos desenfundó su arma con la víctima totalmente sometida, buscó la espalda de Alex y disparó. De hecho, siguió disparando incluso cuando Pretti ya estaba abatido, apretando el gatillo hasta una decena de veces.

"Empezó a forcejear con ellos y le dispararon. Lo mataron allí mismo. Estaba desarmado", destaca otro testigo. La víctima tenía licencia de armas y portaba una encima. Sin embargo, las imágenes del suceso desmontan la versión de la Administración Trump. Y es que sus verdugos se la quitaron antes de tirotearlo. Además, cabe destacar que eran nueve personas inmovilizando a una, por lo que es difícil pensar que pudiera disparar a nadie.

