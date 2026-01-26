Ahora

"Entiende algunas cosas"

Importante novedad sobre el estado de salud de Michael Schumacher

Según informa el 'Daily Mail', el 'Káiser' "ya no está postrado en cama" y podría comunicarse parpadeando.

Michael SchumacherMichael SchumacherGetty Images

12 años después de su terrible accidente en la estación de Meribel en los Alpes franceses aquel infausto 29 de diciembre de 2013, ha salido a la luz una importante novedad sobre el estado de salud de Michael Schumacher.

Según informa Jonathan McEvoy en el 'Daily Mail', el heptacampeón del mundo de Fórmula 1 "ya no está postrado en cama".

El citado periodista se ha trasladado a las inmediaciones de la urbanización de Las Brisa en Mallorca, donde reside el alemán junto a su familia y equipo médico.

Tras consultar varias fuentes, le habrían confirmado que el 'Káiser' está en una silla de ruedas.

Además, podría comunicarse parpadeando: "Entiende algunas cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas".

Desde su gravísimo accidente esquiando, apenas han trascendido noticias sobre el estado de Michael Schumacher y solo su círculo más cercano, formado por su mujer, sus hijos y unos pocos amigos como Jean Todt, tienen acceso a verle.

