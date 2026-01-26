Según informa el 'Daily Mail', el 'Káiser' "ya no está postrado en cama" y podría comunicarse parpadeando.

12 años después de su terrible accidente en la estación de Meribel en los Alpes franceses aquel infausto 29 de diciembre de 2013, ha salido a la luz una importante novedad sobre el estado de salud de Michael Schumacher.

Según informa Jonathan McEvoy en el 'Daily Mail', el heptacampeón del mundo de Fórmula 1 "ya no está postrado en cama".

El citado periodista se ha trasladado a las inmediaciones de la urbanización de Las Brisa en Mallorca, donde reside el alemán junto a su familia y equipo médico.

Tras consultar varias fuentes, le habrían confirmado que el 'Káiser' está en una silla de ruedas.

Además, podría comunicarse parpadeando: "Entiende algunas cosas que suceden a su alrededor, pero probablemente no todas".

Desde su gravísimo accidente esquiando, apenas han trascendido noticias sobre el estado de Michael Schumacher y solo su círculo más cercano, formado por su mujer, sus hijos y unos pocos amigos como Jean Todt, tienen acceso a verle.