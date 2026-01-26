La borrasca Joseph llega a España con fuertes lluvias: alerta roja en Pontevedra y decenas de carreteras cortadas

El dato La Aemet ha establecido el nivel rojo de alerta en el interior de Pontevedra por lluvias intensas, con previsiones de acumulados de 120 mm en 12 horas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes precipitaciones persistentes con acumulados notables en Galicia y el oeste del sistema central, además de viento fuerte con rachas muy fuertes en los litorales del Cantábrico oriental, Alborán y Baleares.

Se prevé que la península y Baleares sigan bajo una intensa circulación atlántica, llegando la borrasca Joseph. Aunque por la mañana se esperan menos precipitaciones en el centro y este peninsular, se mantendrá nuboso.

Desde las horas centrales, un nuevo frente asociado a una borrasca atlántica entrará por el oeste y barrerá la península, dejando cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones que pueden afectar a todo el territorio, excepto el arco mediterráneo y Baleares.

Serán fuertes y persistentes, con acumulados notables en el noroeste, oeste del sistema central y con menor probabilidad en otras montañas. En Galicia se esperan, además de los mayores acumulados, un deshielo y que ocasionalmente vayan acompañadas de tormentas.

La cota de nieve irá aumentando de oeste a este, pasando de 900/1.100 metros en el tercio norte y 1.100/1.500 metros en el resto a quedar por encima de 2.000 metros. Sólo se esperan nevadas en el Pirineo, con acumulados significativos al principio, y en cumbres de montañas de la mitad norte.

En Canarias, cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios significativos. En el resto, las máximas en ascenso generalizado, salvo en el Ebro, donde predominarán los descensos; mínimas en ascenso, excepto en áreas puntuales del noroeste de Castilla y León y el Cantábrico; notable en amplias zonas de la mitad sur.

Heladas débiles en zonas de montaña de la mitad norte. Viento del sur y oeste en general, que será de flojo a moderado en el interior peninsular y moderado en los litorales; se intensificará con la llegada del frente por el oeste. Puede ser fuerte con rachas muy fuertes en el Cantábrico oriental, Alborán y en Baleares y, al final del día, en el noroeste y la Cantábrica. De forma puntual se esperan rachas muy fuertes puntuales en sierras del interior del arco mediterráneo. En Canarias, viento flojo, rolando al final a un oeste de intensidad moderada.

15 carreteras cortadas

El temporal de hielo y nieve que ha azotado estos días la península mantiene esta madrugada 79 carreteras afectadas, de las cuales 15 continúan cortadas, todas ellas de la red secundaria, según la información facilitada a las 05:50 horas de este lunes por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Además de las 15 carreteras cerradas (nivel negro), en otras 45 vías es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos de invierno, hay restricción de velocidad y prohibición de circular para autobuses y pesados (nivel rojo).

La SO-830 en Soria, la única en nivel amarillo, está restringida la velocidad a 60 km/h y prohibida para vehículos pesados , mientras que en otras 18 existe prohibición de adelantar para vehículos pesados (nivel verde).

En el norte de la península están especialmente afectadas por el nivel rojo la A-23, entre Pardinilla y Guasa (Huesca), desde el km 413.6 al 424.0, y la N-260 entre Fiscal y Sardas (Huesca), del km 464.0 al 487.0.

La conexión con Francia a través de la N-330 también requiere cadenas entre Cartirana y Canfranc-Estación. Están cerradas la A-395 (en su tramo superior del km 32.0 al 39.0) y la A-4025 (del km 0.0 al 7.35) , en Sierra Nevada (Granada); la AL-5405, en Benacebada (Almería), entre los km 24.0 y 28.13 , y la TE-68 en Guadalaviar (Teruel) del km 0.0 al 8.75.

En Cataluña, permanece cortada la BV-4031, en Castellar de n'Hug (Barcelona) hasta el km 26.8 , y en la conexión entre Lleida y Huesca la N-230 a la altura de Estet-Aneto (km 138.0 al 148.93) presenta nivel rojo con obligatoriedad de cadenas.

En Extremadura, se encuentran cerradas la CC-224 entre Hervás y Cabezuela del Valle (km 0.0 al 31.3) y la CC-437, en el Pico Villuercas (km 0.0 al 10.6) ; en Galicia, la OU-122, en Casaio (Ourense) hasta el km 26.26 ; y en Asturias, la LN-8, entre Los Pontones y El Quempu, del km 10.0 al 28.0.

En Castilla y León está prohibido circular por la ZA-103, en San Martín de Castañeda (Zamora), entre los km 6.2 al 16.7 y en el acceso a la Laguna de Peces ; por la DSA-191, en Candelario (Salamanca), del km 3.5 al 10.6 , y por la SA-203, en la Peña de Francia (Salamanca), del km 0.0 al 12.0.

Por su parte, en Navarra están cerradas tres carreteras: NA-137 (en Isaba/Izaba, del km 47.0 al 59.0) , NA-2011 (Pikatua, del km 7.0 al 10.0) y la NA-2012 (entre Muskilda e Irati, del km 7.2 al 23.56). Con estas condiciones meteorológicas, la DGT pide a todos los conductores no olvidar ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno.

