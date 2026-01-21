Accidente del tren de Córdoba, en directo | Los maquinistas anuncian una huelga general ante el "deterioro constante" del ferrocarril

Puente dice que los maquinistas reportaron ayer 25 incidencias en la línea Madrid-Barcelona El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, afirmó este miércoles que los maquinistas reportaron ayer martes un total de 25 incidencias en la línea de alta velocidad que une Madrid con Barcelona, en su opinión "claramente afectados" por el accidente de Adamuz, pues la semana pasada reportaron ocho en los siete días. En una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, Puente respondió así al ser preguntado por la limitación de velocidad temporal en una cuarta parte de esa línea acordada ayer por las incidencias recibidas y que ya se ha levantado. El ministro explicó que las vías pasan por controles como "auscultaciones" y las observaciones de los propios maquinistas. Debido a que hubo 25 incidencias reportadas por estos ayer, "obligó al centro de circulación de Adif a tomar la decisión" de reducir la velocidad hasta que se comprobaron esos reportes durante la noche. De esas comprobaciones resultó que es necesaria una revisión en cuatro puntos, donde se ha establecido que la velocidad sea de 230 kilómetros por hora en lugar de a 300, como el resto del trayecto. Servimedia Compartir en X

JxCat pide la comparecencia en el Congreso de Óscar Puente por el accidente de Rodalies El grupo de JxCat ha solicitado la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, y de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, en el Parlament, por "la crisis de Rodalies, la mala gestión de la crisis ferroviaria y el colapso de las infraestructuras en Cataluña". El partido ha tomado esta decisión después del accidente mortal que se produjo anoche en Gelida (Barcelona), donde un tren chocó contra un muro de contención que había caído a la vía a causa de las fuertes lluvias, y que mantiene cortada la circulación en todas las líneas de Rodalies. EFE Compartir en X

Fitur estrena una nueva edición, que llega marcada por el accidente en Adamuz La feria de turismo Fitur levanta este miércoles en Madrid el telón de su 46 edición, que este año llega marcada por el trágico accidente en Adamuz (Córdoba), que reducirá la presencia institucional, especialmente desde Andalucía. Además, por otro lado, tanto Renfe como Iryo han anunciado que no van a estar presentes en el evento. El pistoletazo de salida será un minuto de silencio en memoria de las víctimas del siniestro, que está previsto a las 10.15 horas de este miércoles. Y pese a que el jueves seguirá vigente el luto decretado tanto por el Gobierno como por la Comunidad de Madrid, los Reyes mantienen en agenda la visita a la feria prevista para ese día. Andalucía es la comunidad autónoma que siempre tiene una mayor presencia en la feria, ocupando la totalidad de uno de los pabellones. Servimedia Compartir en X

El Sindicato de Maquinistas (SEMAF) convoca huelga general para exigir la "corrección de la situación de la red ferroviaria" Después del accidente de Rodalies en Gelida (Barcelona), apenas 48 horas después del siniestro de Adamuz (Córdoba), el Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) ha anunciado la convocatoria de una huelga general en todo el sector, con el fin último de demandar que se garantice la seguridad y fiabilidad de la red. "Todos los integrantes de SEMAF estamos devastados y consideramos inadmisible esta situación de deterioro constante del ferrocarril. Han de implementarse diferentes medidas con urgencia en nuestra red que garantice la integridad de profesionales y usuarios", han señalado en un comunicado. Además de los paros, el SEMAF ha asegurado que exigirán "responsabilidad penal" a las personas encargadas de garantizar la seguridad en la infraestructura ferroviaria y han adelantado que no realizarán la reapertura del servicio en Cataluña sin las suficientes garantías. Además, han solicitado que se aplique el "mismo procedimiento en toda la red en situaciones similares a Cataluña por causas meteorológicas adversas". Compartir en X

Accidente Adamuz (Córdoba) | ¿Qué se sabe hasta ahora? El balance de víctimas mortales es de 42 fallecidos , de los cuales 25 ya han sido identificados a través de las huellas dactilares. Entre las víctimas identificadas están el padre del jugador del Getafe Davinchi o los periodistas Óscar Toro y María Clauss.

, de los cuales 25 ya han sido identificados a través de las huellas dactilares. Entre las víctimas identificadas están el padre del jugador del Getafe Davinchi o los periodistas Óscar Toro y María Clauss. A las 16:00h del martes, los equipos de rescate recuperaron tres cadáveres, localizados en el Alvia siniestrado. Poco después, hallaron otro cuerpo en el mismo tren.

Hasta el momento, hay un total de 45 denuncias por desaparición tras el accidente.

tras el accidente. Entre los heridos aún ingresados en centros hospitalarios hay 33 adultos y cuatro niños : nueve de los heridos adultos están en la UCI y uno de los menores, en la UCI pediátrica. 86 heridos han sido dados de alta.

: nueve de los heridos adultos están en la UCI y uno de los menores, en la UCI pediátrica. 86 heridos han sido dados de alta. El total de personas atendidas, según los datos de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, es de 123, de los cuales 118 eran adultos y cinco, niños. Compartir en X

Adif levanta la suspensión de la limitación de velocidad temporal en el trayecto Madrid-Calatayud Tras la revisión del tramo de la línea del AVE entre Madrid y Barcelona comprendido entre Madrid y Calatayud, Adif ha levantado la limitación temporal de velocidad en casi todo su trayecto, según ha podido saber laSexta. Por ahora, sólo quedan cuatro puntos en los que se mantiene la velocidad limitada a 230 kilómetros por hora: Vía 1 | Pk 27+160

Vía 1 | Pk 138+600

Vía 2 | Pk 50+840

Vía 2 | Pk143+760 Estos cuatro puntos serán revisados en la próxima banda de mantenimiento, durante la noche, con la previsión de que también se pueda suspender esta limitación temporal. Así pues, salvo en estos cuatro puntos, la velocidad máxima permitida en casi todo el trayecto entre Madrid y Calatayud vuelve a ser de 300 kilómetros por hora. Dayana García Compartir en X

Accidente Gelida (Barcelona) | El portavoz de Renfe en Cataluña indica que todo apunta a que el muro cayó al paso del tren El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, ha explicado que aunque todavía queda por "cerrar" la investigación en torno al accidente de Gelida (Barcelona) todo apunta a que "al paso del tren" el muro cayó "impactando de forma muy potente sobre la cabina", lo que provocó la muerte de una persona. En una entrevista telefónica a RNE esta mañana, Carmona ha confirmado que el fallecido es "uno de los maquinistas que iba en el tren" y ha trasladado su pésame a los familiares de la víctima. Compartir en X

Accidente Gelida (Barcelona) | Todos los pasajeros del Rodalies ya han sido rescatados Los Bomberos ya han logrado rescatar a todos los pasajeros que viajaban en el tren de Rodalies que descarriló tras chocar contra un muro y han trabajado en la estabilización de la pared. El accidente se produjo hacia las 21:00 horas del martes, cuando el muro cayó sobre el primer vagón del tren de cercanías, que ha quedado deformado a consecuencia del impacto y en el que viajaban el grueso de los pasajeros afectados, ha explicado Claudi Gallardo, jefe de intervención de los Bomberos de la Generalitat. Compartir en X

Accidente Gelida (Barcelona) | A las 9:30 se decidirá si se retoma o no la actividad ferroviaria A las 9:30, el Centro de Control de Cataluña (CECAT) se reúne en la Conselleria de Interior para, una vez finalizadas las inspecciones pertinentes en el lugar del accidente de Rodalies en Gelida (Barcelona), decidir si se retoma o no la actividad total o parcial de la red ferroviaria. Hasta ese momento, los técnicos se encuentran evaluando posibles daños en la infraestructura, derivados del temporal que afecta al Mediterráneo tras la llegada de la borrasca 'Harry'. Entretanto, Metro y ferrocarril funcionan con normalidad. Compartir en X

