Trump justifica el asesinato de un hombre en Minneapolis: "El ICE tuvo que protegerse a sí mismo"

El contexto Agentes antinmigración han matado este sábado a un hombre de mediana edad que estaba desarmado y reducido en el suelo en una ciudad en la que se siguen produciendo protestas por la actuación del ICE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atiende a los medios antes de subir al Air Force One
Donald Trump no solo no ha condenado el asesinato de un hombre a manos de sus agentes de antinmigración en Minneapolis, sino que ha justificado la actuación asegurando que se estaban "protegiendo a sí mismos" de un hombre que iba armado.

El presidente de Estados Unidos ha publicado en su cuenta de Truth Social una foto de la pistola que portaba la víctima explicando que estaba "cargada y lista" con dos cargadores. No obstante, no ha mencionado que nunca la sacó durante el transcurso del incidente y que en ese estado es legal portar un arma por la calle.

Y, lejos de quedarse ahí, ha cuestionado la labor de las autoridades de la ciudad y del estado, ambas demócratas: "¿De qué va todo esto? ¿Dónde está la Policía local? ¿Por qué no estaban autorizados para proteger al ICE? ¿El alcalde y el gobernador les llamaron a marcharse? El ICE tuvo que protegerse a sí mismo".

Para Trump, tanto Jacob Frey, alcalde de la ciudad, como Tim Walz, gobernador del estado, están "incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante".

"En cambio, estos políticos santurrones deberían estar buscando los miles de millones de dólares que se les han robado a los habitantes de Minnesota y a los Estados Unidos de América", ha añadido asegurando que hay una corrupción sistémica instaurada en el estado.

Para finalizar, Trump ha pedido que dejen a "nuestros patriotas del ICE que hagan su trabajo" porque ya han conseguido que "12.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y sacados de Minnesota". "Si todavía estuvieran allí, ¡verían algo mucho peor de lo que están presenciando hoy!", ha concluido.

