Trump justifica el asesinato de un hombre en Minneapolis: "El ICE tuvo que protegerse a sí mismo"

El contexto Agentes antinmigración han matado este sábado a un hombre de mediana edad que estaba desarmado y reducido en el suelo en una ciudad en la que se siguen produciendo protestas por la actuación del ICE.

Donald Trump no ha condenado el asesinato de un hombre por agentes de inmigración en Minneapolis, justificando que se protegían de un individuo armado. En Truth Social, publicó una foto de la pistola de la víctima, indicando que estaba "cargada y lista", aunque no fue usada durante el incidente y portar armas es legal en ese estado. Criticó a las autoridades demócratas locales, cuestionando su gestión y sugiriendo que incitan a la insurrección. Trump acusó de corrupción sistémica y defendió al ICE, destacando la detención de 12.000 inmigrantes ilegales en Minnesota, pidiendo que se les permita continuar con su labor.

Donald Trump no solo no ha condenado el asesinato de un hombre a manos de sus agentes de antinmigración en Minneapolis, sino que ha justificado la actuación asegurando que se estaban "protegiendo a sí mismos" de un hombre que iba armado.

El presidente de Estados Unidos ha publicado en su cuenta de Truth Social una foto de la pistola que portaba la víctima explicando que estaba "cargada y lista" con dos cargadores. No obstante, no ha mencionado que nunca la sacó durante el transcurso del incidente y que en ese estado es legal portar un arma por la calle.

Y, lejos de quedarse ahí, ha cuestionado la labor de las autoridades de la ciudad y del estado, ambas demócratas: "¿De qué va todo esto? ¿Dónde está la Policía local? ¿Por qué no estaban autorizados para proteger al ICE? ¿El alcalde y el gobernador les llamaron a marcharse? El ICE tuvo que protegerse a sí mismo".

Para Trump, tanto Jacob Frey, alcalde de la ciudad, como Tim Walz, gobernador del estado, están "incitando a la insurrección con su retórica pomposa, peligrosa y arrogante".

"En cambio, estos políticos santurrones deberían estar buscando los miles de millones de dólares que se les han robado a los habitantes de Minnesota y a los Estados Unidos de América", ha añadido asegurando que hay una corrupción sistémica instaurada en el estado.

Para finalizar, Trump ha pedido que dejen a "nuestros patriotas del ICE que hagan su trabajo" porque ya han conseguido que "12.000 inmigrantes ilegales han sido arrestados y sacados de Minnesota". "Si todavía estuvieran allí, ¡verían algo mucho peor de lo que están presenciando hoy!", ha concluido.

