El ICE lleva el terror a las calles de Minneapolis: "Esto lo había visto en películas, matar a alguien así a sangre fría"

El contexto En estas primeras semanas de año, los agentes antinmigración de Trump han asesinado a dos personas estadounidenses que protestaban contra sus brutales actuaciones.

Donald Trump ha sembrado el miedo en Minneapolis a través del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que ha causado la muerte de dos activistas que protestaban contra las detenciones de migrantes. Los ciudadanos, pese al peligro, denuncian la brutalidad de estas acciones. Antonio Rodríguez, fotógrafo ecuatoriano, relató a laSexta Xplica el horror vivido. El ICE, comparado con una Gestapo moderna, realiza redadas frecuentes, provocando temor incluso en embarazadas que evitan hospitales. Persecuciones por raza y acento, como la de Ramón Menera, evidencian el racismo y la falta de empatía del ICE, que utiliza cualquier medio para cumplir sus objetivos.

Donald Trump ha llevado el terror a Minneapolis. Sus agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) han matado ya a dos personas en la ciudad, activistas que protestaban por las detenciones de migrantes.

Y si sabemos de su brutalidad es gracias precisamente a ellos, ciudadanos que plantan carta a la represión aunque eso les pueda costar la vida. "Fue terrible, esto lo había visto en películas, matar a alguien así a sangre fría", ha afirmado en laSexta Xplica Antonio Rodríguez, fotógrafo ecuatoriano residente en la ciudad.

Minneapolis se ha convertido en la ciudad del miedo, donde el ICE impone su ley del terror. "He entrenado a mis niñas, que tienen 12 y nueve años, por si me detiene el ICE a que estén tranquilas. Una grabar con el móvil y la otra llamar a su madre", añade.

Las redadas de esta Gestapo del siglo XXI son cada vez más frecuentes y se producen habitualmente en lugares cotidianos. Un terror que provoca, incluso, que las embarazadas en Minnesota no quieran acercarse a los hospitales: "Nuestras pacientes están faltando, cancelando o posponiendo citas. Las solicitudes para partos en casa han aumentado significativamente".

Persecuciones basadas en el color de piel e incluso en el acento, como le ocurrió a Ramón Menera, ciudadano estadounidense detenido por el ICE: "Yo le decía tu también tienes un acento, también eres latino. Vinimos para tener una mejor vida. Huir de esa violencia en tu país y ahora es la misma aquí".

Racismo, xenofobia y falta absoluta de empatía es la marca del ICE, que no duda en usar a un niño de cinco años como cebo para atrapar a sus familiares con tal de cumplir su objetivo.

