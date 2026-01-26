Minneapolis estalla por el asesinato de Alex Pretti mientras Trump alaba el "fenomenal trabajo" de ICE

¿Por qué es importante? El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Trump ya ha matado a dos personas en Minneapolis. La vaga respuesta del mandatario ha sido prometer que se "investigará" lo sucedido.

Minneapolis enfrenta una creciente tensión tras el asesinato de Alex Pretti, un enfermero, por disparos de un agente del ICE. Este incidente ha intensificado el descontento ciudadano frente a las redadas antinmigración impulsadas por la administración de Donald Trump. En una entrevista, Trump afirmó que se está investigando el caso y que podría retirar a los agentes del ICE de la ciudad, aunque no dio fechas. Sin embargo, los vídeos del incidente contradicen la versión oficial, mostrando a Pretti desarmado y grabando con su móvil antes de ser abatido. Las autoridades locales destacan que Pretti tenía un permiso válido para portar un arma oculta.

Minneapolis vive horas duras después del asesinato de Alex Pretti por disparos de un agente del ICE, un acto que ha crispado todavía más una situación que no parece que tenga solución pacífica. Tras más de un mes de resistencia activa por parte de la ciudadanía, que viven las redadas de los agentes antinmigración de Donald Trump con terror.

La última novedad llega con las palabras del presidente de Estados Unidos en una entrevista en el 'Wall Street Journal', en las que explica que su Administración ya está "investigando" lo ocurrido y emitirá un comunicado al respecto. Pretti, un enfermero de cuidados intensivos, fue asesinado por agentes del ICE el sábado en una calle de Minneapolis, tras reducirlo cuando grababa con su teléfono móvil a los agentes durante una manifestación.

En esa entrevista, Trump se abre a retirar a los agentes de ICE de Minneapolis "en algún momento", sin dar fechas mientras alaba el "trabajo fenomenal" que están haciendo allí en su supuesta lucha contra un "fraude a la asistencia social".

Es más, Trump ha llegado a criticar que Pretti llevase "un arma muy potente, completamente cargada y con dos cargadores llenos de balas", un arma peligrosa e impredecible que se dispara sin que la gente lo sepa". "No me gustan los disparos. No me gustan", ha añadido el mandatario.

Cronología del asesinato de Alex Pretti: las imágenes demuestran que solo se acercó a los agentes para defender a unas mujeres

Esta teoría de los "disparos defensivos" ya la recogió el Departamento de Seguridad Nacional, que alegó que Pretti se "resistió violentamente" a ser desarmado. El comandante general de la Patrulla Fronteriza de EEUU, Gregory Bovino, también justificó que los agentes tuvieron "una fracción de segundo para tomar una decisión".

Los vídeos contradicen la versión de la Administración Trump

La 'realidad' que pinta la Administración Trump choca con los vídeos que se han conocido en las últimas horas sobre el asesinato de Pretti, al que se le puede ver sosteniendo su teléfono móvil antes de ser derribado y disparado a quemarropa por los agentes.

Es decir, Pretti no tenía un arma en sus manos. En los vídeos se puede ver a Pretti filmando mientras un agente federal empuja a una mujer y tira a otra al suelo. Pretti se interpone entre el agente y las mujeres, y luego levanta el brazo izquierdo para protegerse mientras el agente lo rocía con gas pimienta.

Varios agentes sujetan entonces a Pretti, quien forcejea con ellos, y lo obligan a ponerse a gatas. Mientras los agentes inmovilizan a Pretti, alguien grita lo que parece una advertencia sobre un arma. El video parece mostrar a uno de los agentes sacando una pistola de la cintura de Pretti y alejándose del grupo con ella. Momentos después, un oficial apunta con su arma a la espalda de Pretti y dispara cuatro tiros en rápida sucesión.

Las autoridades de Minnesota afirman que Pretti tenía un permiso estatal válido para portar un arma oculta en público, lo cual la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que era un derecho constitucional en 2022.

Para el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, las imágenes de esos vídeos "hablan por sí solas". La tensión ha estallado en la ciudad después de que el 7 de enero agentes del ICE asesinasen a Renee Good tras acercarse a ella mientras iba en su vehículo.

