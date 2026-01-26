Una rotura en una vía del AVE en Tarragona obliga a Adif a limitar la velocidad a 80 kilómetros por hora

¿Por qué es importante? Un maquinista notificó la incidencia en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, en el entorno de L'Espluga de Francolí. En ese momento, Adif movilizó a sus equipos de mantenimiento, para realizar las primeras intervenciones para reparar el carril.

La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona enfrenta nuevos problemas tras una incidencia reportada por un maquinista en L'Espluga de Francolí, Tarragona. Adif ha limitado la velocidad a 80 km/h en el tramo afectado y movilizó equipos de mantenimiento para reparar la vía. Aunque la rotura no compromete la seguridad, esta situación se suma a la crisis ferroviaria que vive el sector.

Nuevo problema en la principal línea de alta velocidad en España. Según confirman a laSexta fuentes de Adif, se ha tomado la decisión de limitar a 80 kilómetros por hora la velocidad en un tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona después de que un maquinista reportase el domingo una incidencia en la vía a la altura de L'Espluga de Francolí, en la provincia de Tarragona.

De forma inmediata, Adif movilizó a sus equipos de mantenimiento, que revisaron las instalaciones y realizaron las primeras intervenciones para reparar el carril. La circulación al paso por ese punto se ha reducido mientras se concluyen los trabajos.

Fuentes de Adif resaltan que se trataría de una "rotura", reiterando que se movilizó a los equipos de mantenimiento inmediatamente en cuanto se tuvo conocimiento de los daños en la vía y que no afecta a la seguridad porque la circulación se mantiene en el trayecto.

Esta nueva incidencia ferroviaria abre un nuevo frente en un sector que vive una grave crisis que comenzó con el trágico accidente en Adamuz (Córdoba) en el que murieron 45 personas. La última novedad que hemos conocido de lo sucedido es la confirmación del punto en el que se produjo el descarrilamiento, un carril fabricado en 2023 e instalado en 2025 que a su vez está unido a uno del tramo original instalado en 1992.

Las imágenes que compartió Óscar Puente el domingo muestran el tramo renovado, pero confirman que existían zonas del tramo original y que el tramo accidentado es en el que conectan estas dos vías. Concretamente, en esa parte de la vía hay soldados carriles nuevos con carriles inaugurados en 1992, como se puede comprobar en las fotografías publicadas por el ministro. Eso sí, el que acabó colapsando fue el nuevo fabricado en 2023, aunque este estaba unido a uno del trayecto original con el que no hubo problema.

También están siendo días complicados en Cataluña tras otro accidente en Gelida (Barcelona) en el que murió un maquinista después de que un muro de carga colapsase sobre la vía en la que estaba circulando un tren de Rodalies. Desde entonces, el servicio ha estado interrumpido en numerosas ocasiones, incluyendo un lunes en el que se ha tenido que detener dos veces por una incidencia en el centro de control de tráfico de Adif.

