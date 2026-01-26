Un asesinato silencioso, la ausencia de testigos y un bate y un cuchillo como posibles armas: las claves del crimen de Sueca

Los detalles La víctima era un amigo íntimo de su hijo y habría perdido la vida en el domicilio del acusado. Su cuerpo presentaba heridas de arma blanca y golpes.

Un hombre de 48 años se entregó a la Guardia Civil en Sueca, Valencia, confesando haber asesinado a un menor de 13 años, amigo de su hijo, en su domicilio. Aunque el acusado confesó, los vecinos de la localidad dudan de su culpabilidad, sugiriendo que pudo haber intervenido en una pelea entre los menores. El alcalde, Julián Sáez, instó a la calma y pidió no alimentar rumores. La Guardia Civil encontró un cuchillo y un bate de béisbol en la escena del crimen. El hijo del detenido, único testigo, fue dejado con sus abuelos antes de que su padre se entregara.

Este sábado, un hombre de 48 años se entregó ante la Guardia Civil confesando haber asesinado a un menos de 13 en Sueca, Valencia. La víctima era un amigo íntimo de su hijo y habría perdido la vida en el domicilio del acusado. Sin embargo, en esta pequeña localidad valenciana son muchos los que aseguran que algo no cuadra en este caso.

"No lo creo yo capaz, con 49 años en las facultades que él tenía..", asegura a laSexta un vecino de Sueca. De hecho, por el pueblo circula el rumor de que podría haberse producido una pelea previa entre los dos menores en la que le padre habría intervenido fuera de sí, o incluso tarde. De hecho, hay quien directamente cree que el detenido "se declara culpable para ver si libra al hijo".

Sin embargo, el alcalde, Julian Sáez, ha pedido a calma a los vecinos para dejar trabajar a los investigadores: "No alimentemos esos rumores porque hacen más mal que bien".

El asesino confeso sigue en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, y se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial. Pese a que estuvo investigado en un supuesto caso de violencia de género, acabó absuelto, y en su barrio aseguran que en su casa nunca han escuchado "ni un grito, ni una pelea". Precisamente de esa casa, el lugar del crimen, la Guardia Civil ha sacado un cuchillo y un bate de béisbol que podrían haber sido utilizados para acabar con la vida del joven Álex.

Su hijo ha asegurado en sede policial que, antes de entregarse, su padre le dejó con sus abuelos. Ahora, es el único testigo del asesinato de su amigo, que se habría producido, presuntamente, a manos de su padre.

