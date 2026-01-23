Temporal de nieve, en directo | La borrasca se recrudece con 32 provincias en aviso: se acercan las peores horas de Ingrid

El Ayuntamiento de Granada activa su plan de protección ante fenómenos meteorológicos adversos El Ayuntamiento de Granada, adelantándose a una posible nevada este fin de semana, ha coordinado todas las áreas para activar su plan de protección ante fenómenos meteorológicos adversos dada la previsión meteorológica de la Aemet, que sitúa la cota de nieve en los 700 metros para las próximas jornadas. El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra (PP), ha avanzado que el área de Protección Ciudadana cuenta ya con "máxima atención y coordinación" entre Policía Local, bomberos y Protección Civil para activar el Plan de Actuación Local ante Fenómenos Meteorológicos Adversos en el caso de que la capital pase a situarse en un estado de preemergencia o emergencia este fin de semana. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat evalúa los daños ocasionados El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Generalitat, Marc García Manzana, se ha desplazado a Tavernes de la Valldigna para evaluar sobre el terreno los daños ocasionados por el temporal marítimo y mantener un encuentro con los vecinos afectados. Posteriormente, ha acudido a Sagunt (Valencia), donde el temporal también ha provocado daños. Durante la visita, García Manzana ha explicado que, tras la finalización del episodio de fuerte oleaje, pueden "hacer una evaluación de cuáles han sido los daños que se han producido en la Comunitat Valenciana" y ha señalado que existen "muchos puntos críticos como Sagunto, Moncófar o Altea". No obstante, ha remarcado que "si hay un punto especialmente crítico es Tavernes, donde hay directamente familias afectadas y terrazas que han sido derruidas". Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La Generalitat reclama al Gobierno central actuaciones de emergencia en las playas valencianas La Generalitat ha reclamado al Gobierno central actuaciones de emergencia en Tavernes de la Valldigna (Valencia) y otras playas afectadas por la regresión costera tras los graves daños que han sufrido las playas del municipio por el temporal que ha azotado la costa de la Comunitat Valenciana. La administración autonómica ha subrayado que estos daños "se podrían haber minimizado si se hubieran llevado a cabo las obras de regeneración de la costa que llevan años paralizadas", según ha manifestado en un comunicado. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Varias escuelas cierran en el norte de Portugal por la borrasca Ingrid Varias escuelas se encuentran este viernes cerradas en el norte de Portugal a causa de la borrasca Ingrid, que ha puesto en alerta a nueve distritos del país por la caída de nieve y fuerte oleaje marítimo. El portavoz de la Autoridad Nacional de Emergencia y Protección Civil (ANEPC) José Costa explicó que los centros educativos han sido cerrados "preventivamente" porque esta jornada se espera "la caída de nieve con alguna intensidad" en esa región del país. Algunos de los municipios que han tomado esta decisión han sido los de Chaves, Bragança y Ribeira da Pena. Costa añadió que, desde la medianoche, se han registrado cerca de 80 incidencias en el país, relacionadas "sobre todo" con el viento, como caídas de árboles, limpiezas de calles y desprendimientos de tierra. Según sus datos, "el único daño más significativo" ha sido la interrupción del servicio ferroviario en la Linha do Minho, por la zona de Viana do Castelo (norte del país), que permanece cerrado, por la caída de un árbol. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La CHD inicia un desembalse preventivo en el embalse del Pontón Alto de Segovia ante la nieve acumulada La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha iniciado un desembalse preventivo en el embalse del Pontón Alto, en la provincia de Segovia, como medida de precaución ante la nieve acumulada y la situación hidrometeorológica que se registra en la cuenca del río Eresma. Esta decisión responde a la acumulación de nieve en las zonas altas, a las precipitaciones recientes y a las previsiones meteorológicas para los próximos días, así como al riesgo de un deshielo rápido que podría aumentar el caudal del río aguas abajo de la presa, han detallado fuentes del Organismo de cuenca a través de un comunicado. El objetivo es generar un margen operativo que permita, de forma "limitada y complementaria", amortiguar aumentos moderadosdel caudal, sin comprometer en ningún caso la seguridad de la infraestructura ni el abastecimiento de agua a la población. El desembalse ha comenzado a las 10.00 horas, con un caudal máximo previsto inicial del entorno de los siete metros cúbicos por segundo (m3/s) que previsiblemente se reducirá hasta estabilizarse en los seis m3/s. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Embolsados más de 600 camiones en diferentes vías de la red principal en León Más de 600 camiones se encuentran embolsados en diferentes puntos de la provincia de León ante las inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca Ingrid, según informa la Subdelegación de León a través de sus canales de comunicación. Las vías afectadas para la circulación de vehículos de alto tonelaje son la A-6, la A-66, la N-630 y la CL-622. De esta forma, tal y como señala la Subdelegación, hay 265 camiones parados en varios puntos de la A-6; 90 en la A-66; un centenar en la N-630 y 150 en la CL-622. No obstante, desde la Subdelegación se advierte de que la situación "está mejorando" por lo que se prevé "bajar el nivel en algunas vías". Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

El temporal provoca el desprendimiento de chapas metálicas de la cubierta del Hospital Montecelo en Pontevedra La borrasca Ingrid continúa dejando su huella en la provincia de Pontevedra. Sus efectos ya se hacen notar con intensidad en la capital y en varios municipios del entorno, principalmente a causa de los fuertes vientos. En el litoral, las rachas han alcanzado valores muy elevados. En el Puerto de Marín se han registrado vientos de hasta 90 kilómetros por hora, mientras que en puntos especialmente expuestos como la isla de Ons o la playa de A Lanzada se han superado los 110 km/h, según los datos disponibles. En la ciudad de Pontevedra, una de las incidencias más destacadas se produjo en el entorno del Hospital Montecelo, donde la caída de chapas metálicas desprendidas de la cubierta obligó a Bomberos y Policía Local a cortar de forma temporal el tráfico. Los daños forzaron además al cierre de una calle interior del complejo hospitalario. Desde el área sanitaria de Pontevedra y O Salnés se ha aclarado que el incidente no afecta a la atención a los pacientes, aunque sí fue necesario reorganizar los accesos, redirigiendo el paso hacia el servicio de Rehabilitación por otras entradas del hospital. En la zona trabajan Bomberos, Policía Nacional y Local, junto con personal de mantenimiento y seguridad del centro, actuando desde la planta superior donde se ubican los sistemas de climatización. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Desvían turismos sin cadenas hacia Puebla de Sanabria y embolsan camiones en Quintanilla y Benavente (Zamora) La Guardia Civil de Zamora ha desviado turismos sin cadenas que circulan por la A-52 y la N-525 hacia la localidad de Puebla de Sanabria, mientras que embolsa camiones en Mombuey, Quintanilla de Urz y Torre del Valle, en Benavente. Según informa la Subdelegación del Gobierno, hay nivel rojo en la A-52 y la N-525, entre el punto kilométrico 65 y el 112, de ahí que aquellos vehículos que circulen sin cadenas tengan que parar en Puebla de Sanabria. Además, se encuentra en nivel amarillo las mismas vías desde el kilómetro 0 al 65, por lo que agentes del Instituto Armado está embolsando camiones en las localidades de Mombuey, Quintanilla de Urz y Torre del Valle (Benavente). Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Renfe establece un plan de transporte por carretera tras caer un muro por las lluvias en la vía Córdoba-Jaén Renfe ha establecido este viernes un servicio alternativo de transporte por carretera para los viajeros de los trenes Media Distancia que discurren entre Córdoba y Jaén a causa de las condiciones meteorológicas adversas de las últimas horas, que han provocado la acumulación de agua sobre la vía entre ambas ciudades y el desprendimiento en un muro de contención. Así lo han confirmado fuentes de Adif, detallando que se encuentra interrumpida la circulación desde las 3,47 horas de este viernes entre las localidades cordobesas de Villa del Río y Montoro (tramo Córdoba-Linares-Baeza). Como consecuencia de esta incidencia, Renfe ha dispuesto medios alternativos para garantizar la movilidad de los viajeros de los servicios de Media y Larga Distancia afectados. De este modo, se ha establecido un servicio por carretera entre Jaén y Córdoba para los trenes de Media Distancia que circulan en este tramo; entre Córdoba y Alcolea para los servicios de Proximidad, y entre Córdoba y Andújar y/o Alcázar de San Juan para el Alvia Cádiz-Barcelona de las 7,35 horas. Renfe ha lamentado "las molestias causadas por esta incidencia a los viajeros a los que está informando a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales". Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La borrasca Ingrid seguirá hasta el domingo con nieve a 300 metros y olas de ocho metros El ambiente invernal se impondrá en los próximos días gracias a la borrasca Ingrid y una masa de aire polar, que traerán lluvias generalizadas, nieve a cotas bajas (unos 300 metros en el norte peninsular) y olas de cerca de ocho metros en Galicia y el Cantábrico. "Tenemos por delante un viernes y fin de semana en el que se notarán los efectos de la borrasca Ingrid. Por un lado, con un temporal marítimo en Galicia y el Cantábrico, donde las olas superarán los ocho metros y hará muy peligroso acercarse a primera línea de costa", según Rubén del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Del Campo comentó que "el otro fenómeno adverso será la nieve, que caerá en cotas bajas del norte y centro de la península, y, además, lo hará generalmente en forma de chubascos". "Esto implica que podrán acumularse bastantes centímetros de nieve en el suelo en poco tiempo y esto puede generar problemas en la movilidad en el tráfico", añadió. La predicción de la Aemet indica que las capitales más frías podrían ser Ávila, León y Soria este viernes (4 grados como mucho); Segovia y Soria el sábado (2), y León el domingo (6). EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Los supermercados tildan de "desproporcionada" la prohibición de circulación de camiones por la borrasca Los supermercados han mostrado su preocupación este viernes tras la decisión 'preventiva' de la DGT de imponer restricciones a la circulación de camiones desde el viernes en determinados tramos de carreteras tras la entrada de la borrasca 'Ingrid' en España, una medida que consideran "desproporcionada y precipitada". "Se ha tratado de una medida "preventiva" sin precedentes que ha afectado al funcionamiento de las plataformas logísticas. Consideramos que ha sido desproporcionada, precipitada y establece un preocupante precedente en la garantía del servicio esencial de abastecimiento de alimentación y otros productos esenciales", ha señalado en un comunicado la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas). En concreto, la patronal de Mercadona, Lidl, Dia, Alimerka o Froiz, entre otros, ha indicado que esta prohibición ha generado ya un "grandísimo problema" para el transporte de alimentos y productos esenciales. De esta forma, consideran que la paralización del tráfico a partir de las 00.00 horas del viernes en una "zona amplísima" del Noroeste de España y accesos a Cantabria, Asturias y Galicia, ha provocado un gran embolsamiento de camiones en diferentes puntos y dificultades de acceso a plataformas y tiendas en unas horas en las que no había nevado y, por tanto, no era necesario detener el tráfico. "Se han perdido muchas horas de servicio muy importantes para el abastecimiento de los supermercados y autoservicios", han reiterado. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Detenidos 440 camiones en la provincia de Zamora, en accesos a Galicia, debido a la borrasca La nieve caída en las últimas horas como consecuencia de la borrasca Ingrid mantiene detenidos a primera hora de la mañana de este viernes, 23 de enero, a un total de 440 camiones entre Quintanilla de Urz, Mombuey y Puebla, en la provincia de Zamora. La mayor cantidad de camiones afectados se encuentran en el kilómetro 15 de la A-52 en Quintanilla de Urz, con 300 camiones aparcados en este punto, según los datos aportados por la Subdelegación del Gobierno. Otros 120 camiones se encuentran en el kilómetro 79, en Puebla, y 20 en el kilómetro 54, en Mombuey. La A-52 está en nivel amarillo por nieve en ambos sentidos por lo que se procedió a embolsar vehículos pesados en punto kilométrico 84,500 de la N-525. En concreto, a las 06.14 horas estableció nivel amarillo en la A-52 entre los puntos kilométricos 30,00 al 111,000, en el límite con Ourense, y puntos de embolsamiento en el kilómetro 84,500 de la N-525 en Puebla y en el 15,000 de la A-52 en Quiruelas. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La borrasca se recrudece con 32 provincias en aviso: se acercan las peores horas de Ingrid Un total de 32 provincias repartidas por 14 comunidades autónomas, además de Ceuta, están este viernes bajo aviso por nevadas, lluvias, vientos intensos o mala mar debido a la intensificación de la borrasca atlántica de gran impacto Ingrid. La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), recogida por Servimedia, indica que hay aviso rojo -peligro extraordinario- por olas de ocho a nueve metros en A Coruña y Pontevedra. Meteorología ha activado el aviso naranja -peligro importante- por olas de cinco a ocho metros en Lugo, y cinco a siete metros en Asturias, Cantabria, Guipúzcoa y Vizcaya. El aviso naranja por nevadas afecta a León (20 centímetros en la Cordillera Cantábrica, 5 en el Bierzo y 4 en la meseta), Lugo (5 en el sur), Pontevedra (5 en el interior), Ourense (5 en el noroeste, el sur y la montaña), Segovia y Soria (5 en la meseta), y Zamora (20 en Sanabria). El resto de los avisos son de nivel amarillo -peligro bajo-, la mayoría por nieve en zonas de A Coruña, Asturias, Albacete, Ávila, Burgos, Cáceres, Cuenca, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, La Rioja, Lugo, Madrid, Navarra, Ourense, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Teruel, Valladolid y Zamora. También hay aviso amarillo por rachas de 70 a 80 km/h en Almería, Burgos, Cádiz, Ceuta, La Rioja y Murcia, y por olas de tres metros en Almería, Cádiz, Granada y la isla de Mallorca. Las peores horas de la borrasca se darán durante las jornadas de este viernes y sábado. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Más de 130 incidencias por Ingrid en Galicia, que complica el tráfico por tierra y aire La borrasca Ingrid ha provocado 136 incidencias en Galicia en las primeras ocho horas de este viernes y está complicando el tráfico aéreo, ferroviario y por carretera, con imágenes de granizadas y nieve en diversos puntos de la comunidad. La mayoría de las incidencias (76) están relacionadas con la presencia de árboles o ramas en las vías de circulación, seguidas de restos de accidentes y otros objetos (26), y también se han realizado actuaciones en fachadas, apuntalamiento de muros y limpieza de cunetas para prevenir riesgos, ha informado el 112 Galicia. Las incidencias por nieve se reducen a cuatro, al igual que la presencia de placas de hielo en la carretera, aunque en los últimos momentos comienzan a aparecer más avisos, detalla Emergencias. El mayor número de percances corresponde a la provincia de Pontevedra (69), con los municipios de Vigo (13) y Pontevedra (10) como los más afectados. En la provincia de A Coruña hubo 54 avisos, ocho en Lugo y cinco en Ourense. El tejado de un almacén cayó sobre una vivienda en Vigo y se recibieron numerosos avisos desde carreteras principales y secundarias de toda la comunidad por la presencia de árboles sobre la calzada, como la AP-9 (Cerdedo-Cotobade y Campañó) o la A-52 (A Cañiza), entre otros. Vista de las olas que saltan a la carretera que une Baiona con A Guarda, Galicia. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo