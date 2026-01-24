Ejecutado a plena luz del día: el asesinado en Minneapolis se llamaba Alex Jeffrey Pretti y tenía 37 años

El contexto Los agentes antiinmigración alegan que tuvieron que actuar contra el joven norteamericano porque llevaba un arma, aunque lo cierto es que portaba un teléfono móvil. Simplemente grababa la situación.

Alex Jeffrey Pretti, un enfermero de 37 años de Minnesota, fue asesinado por agentes antiinmigración de Donald Trump en Minneapolis, convirtiéndose en la segunda víctima mortal de estas fuerzas. Pretti fue ejecutado mientras grababa con su móvil cómo los agentes del ICE usaban gas pimienta contra manifestantes, aunque los federales alegaron que portaba un arma, lo que las grabaciones desmintieron. El jefe de policía de Minneapolis confirmó su muerte, y el gobernador Tim Walz expresó su indignación ante la Casa Blanca, exigiendo el fin de las operaciones del ICE en Minnesota. La ciudad sigue bajo la presión de estas fuerzas, con detenciones incluso de menores.

Alex Jeffrey Prettiera un joven de 37 años que trabajaba como enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos en el Hospital de Minneapolis donde vivía, según han confirmado sus padres a 'CNN'. Él se ha convertido en la segunda víctima mortal asesinada en la ciudad estadounidense por los agentes antiinmigración de Donald Trump, una suerte de Gestapo que hace unos días también asesinaba en plena calle a una mujer norteamericana, Renee Nicole Good.

El hombre, ejecutado a plena luz del día, era propietario de un arma, algo habitual en el país, y el Departamente de Seguridad de EEUU ha alegado que su actuación se debía a que llevaba ese arma en la mano, algo que las grabaciones han desmentido. El joven tan solo portaba un teléfono móvil con el que grababa la situación. Su pistola, una 9 MM, estaba colgada de su cinturón y en ningún momento la saca. Al parecer, Pretti tan solo estaba grabando cómo los agentes del ICE utilizaban gas pimienta contras los manifestantes, que llevan varios días tomando las calles de la ciudad en contra de estas intervenciones.

El delirio de la Administración Trump no tiene límites. Las imágenes del crimen son brutales. El jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara, confirmaba en la tarde de este sábado el fallecimiento en declaraciones al 'Minnesota Star Tribune'.

Por su parte, el gobernador del estado de Minnesota, Tim Walz, ha informado en su cuenta de X que ha trasladado a la Casa Blanca el hartazgo del estado con la intervención del ICE: "Acabo de hablar con la Casa Blanca después de otro horrible tiroteo efectuado por agentes federales. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El presidente debe poner fin a esta operación. Retire a los miles de agentes violentos y sin formación de Minnesota. Ya".

El terror generado por los agentes federales y los llamados ICE no termina. La ciudad ha sido tomada por las fuerzas de Trump e incluso llegan a detener a niños como cebo para poder hacerse con sus padres. Ya son cinco los menores detenidos en Minneapolis en los últimos días.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.