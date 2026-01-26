Carlos Mur niega ante el juez ser el autor de los 'protocolos de la vergüenza' y acusa a Peromingo y a una veintena de geriatras de redactarlos

Los detalles El ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid ha declarado por videoconferencia desde Andorra y ha iniciado su intervención diciendo que todas las víctimas del coronavirus merecen respeto.

Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha negado haber redactado los llamados 'protocolos de la vergüenza' durante su declaración ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid. Mur apuntó a su sucesor, Javier Martínez Peromingo, y a un grupo de geriatras como los autores de los protocolos, mientras que él solo los coordinó y firmó. La acusación sostiene que Mur y Peromingo se contradicen, ya que este último afirmó haber advertido sobre el carácter discriminatorio de dichos protocolos. Las declaraciones de cuatro médicos se suspendieron por falta de notificación a las defensas. Los protocolos, implementados durante la pandemia de 2020, negaron traslados hospitalarios a residentes con discapacidades.

Carlos Mur, ex director general de Coordinación Sociosanitaria de la Comunidad de Madrid, ha negado haber redactado los denominados 'protocolos de la vergüenza', según ha confirmado la acusación después de la declaración de este lunes.

En su declaración, realizada por videoconferencia desde Andorra ante el Juzgado de Instrucción número 23 de Madrid, Mur ha comenzado diciendo que todas las víctimas del coronavirus merecen respeto, negándose a contestar a las preguntas de la acusación particular, que representa a los familiares de los fallecidos. El exalto cargo de Ayuso ha señalado a su sucesor en el cargo, Javier Martínez Peromingo, como autor de los protocolos junto a una veintena de geriatras de enlace.

Mur ha declarado que su papel fue "coordinarlos, revisarlos, firmarlos y enviarlos", remitiéndolos a la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila. También ha comentado que la figura de los geriatras de enlace fue creada por el entonces consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Según Mur, el propósito era medicalizar las residencias, pero ha reconocido que al menos en el caso investigado no se consiguió.

La acusación considera que Mur ha desmentido a Martínez Peromingo porque él dijo que le había advertido de que esos protocolos podrían ser discriminatorios. "Se están echando la pelota unos a otros", ha dicho la abogada Alejandra Jacinto en declaraciones a los medios.

Se han suspendido las declaraciones de cuatro médicos porque las defensas no tenían notificación de esas diligencias, que se ordenaron el 7 de noviembre, mientras que la Fiscalía no ha hecho preguntas. Se trata de la primera vez que declara Mur después de cuatro intentos fallidos en los que no hizo acto de presencia en sede judicial.

Los protocolos denegaron el traslado hospitalario a residentes con alguna discapacidad durante los peores días de la pandemia de coronavirus del año 2020, protocolos con unos criterios de exclusión de derivación hospitalaria en los que se desaconsejaba o directamente prohibía la derivación hospitalaria de personas mayores con discapacidad, con demencia o un alto nivel de dependencia.

