Trump elige Minnesota por algo más que migración: un Estado pequeño, demócrata y fácil de controlar

Los detalles Aunque Trump usa como excusa la comunidad somalí y el fraude electoral, el objetivo real es presionar a los líderes demócratas de Minnesota. El despliegue masivo del ICE genera miedo, protestas y tensión, convirtiendo el estado en un laboratorio político más que en un control migratorio.

Minnesota se ha convertido en el escenario de un experimento autoritario por parte de Donald Trump. Solo en 2025, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha registrado 32 muertes bajo custodia, la cifra más alta desde 2004. Entre las víctimas están Renee GoodyAlex Pretti, y otras personas procedentes de más de 15 países, como Haití, Nicaragua, México, Honduras, Cuba, China, Etiopía o Ucrania. La mayoría son hombres entre 25 y 75 años, y casi el 75% no tenía antecedentes penales. Algunos llevaban décadas viviendo en Estados Unidos o estaban solicitando asilo.

¿Por qué Minnesota?

Trump ha elegido este estado pequeño, fuertemente demócrata y fácil de controlar para desplegar a sus agentes. En Minneapolis, el ICE está por todas partes; imposible no verlos. El despliegue cumple un doble objetivo:

Control político y simbólico : Minnesota es un bastión demócrata. Su gobernador, Tim Walz , su alcalde de Minneapolis y la congresista Ilhan Omar , la primera legisladora de origen somalí en la historia de EEUU, representan un desafío directo para Trump.

: Minnesota es un bastión demócrata. Su gobernador, , su alcalde de Minneapolis y la congresista , la primera legisladora de origen somalí en la historia de EEUU, representan un desafío directo para Trump. Impacto mediático y electoral: las elecciones de medio mandato están a la vuelta de la esquina y este tipo de operaciones sirven para desgastar a los gobiernos demócratas.

¿Es la comunidad somalí el objetivo?

Hay más de 90.000 personas de origen somalí en Minnesota, la gran mayoría en Minneapolis. Pero casi todas son ciudadanos estadounidenses, y más de la mitad nacieron allí.

Los expertos coinciden en que la migración es solo una excusa para intervenir el estado y desplegar agentes. Como dice Tom Homan, exdirector interino del ICE: "Trump señala a los migrantes para justificar sus acciones, aunque el número real de personas en situación irregular es bajo".

Más allá de la migración

Trump no solo usa la migración como pretexto. También apela al fraude electoral y la corrupción para congelar ayudas destinadas a programas sociales en Minnesota, Nueva York, Illinois, California y Colorado.

La estrategia busca desgastar a los gobiernos demócratas, muchos de ellos jugándose la reelección este noviembre, y crear una tensión permanente que limite la rendición de cuentas sobre sus excesos.

Riesgo de un conflicto interno

El resultado de este experimento es un clima de miedo, polarización y control, según analistas. La combinación de despliegue policial masivo, señalamientos contra migrantes y acusaciones de fraude electoral convierte a Minnesota en un laboratorio político sin precedentes, con un riesgo real de conflicto interno y tensión social.

En pocas palabras, Minnesota no es solo un estado, es el campo de pruebas de una estrategia autoritaria diseñada por Trump para presionar, desgastar y mantener el control político.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.