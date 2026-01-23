'Sell América', la carta secreta que Europa podría usar para poner a Trump contra las cuerdas con su propio dinero

Europa debería activar el ' Sell América', ya que tiene más inversiones en EEUU que China

¿Por qué es importante? Con más de 12 billones de dólares invertidos en acciones y bonos estadounidenses, Europa tiene la capacidad de presionar a la Casa Blanca sin disparar ni un solo cañón: incluso dejar de comprar bonos ya sería suficiente para complicar las cosas a Trump.

Si la relación entre Estados Unidos y Europa fuera un entierro, sería uno al estilo de Nueva Orleans: empieza con una marcha lenta, negando la muerte, y termina con una celebración, aceptando la pérdida. Y según 'The Economist', Europa ya ha pasado todas las fases del duelo con Trump:

Negación : al principio no se creían que Trump fuese en serio, la alianza transatlántica seguía intacta, decían.

: al principio no se creían que Trump fuese en serio, la alianza transatlántica seguía intacta, decían. Ira : cuando la realidad golpeó, Europa se enfadó.

: cuando la realidad golpeó, Europa se enfadó. Negociación : intentaron arreglarlo aumentando el gasto en defensa dentro de la OTAN.

: intentaron arreglarlo aumentando el gasto en defensa dentro de la OTAN. Resignación y depresión : porque Trump seguía a lo suyo.

: porque Trump seguía a lo suyo. Aceptación: finalmente, Europa asumió la nueva realidad.

Pero Europa tiene un as bajo la manga, un arma oculta que podría cambiar la relación con Trump: se llama 'Sell América'.

¿En qué consiste?

La estrategia es simple: vender los bonos y acciones que Europa tiene en empresas estadounidenses. La lógica detrás de esto es clara: hay una cosa que realmente hace reaccionar a Trump, y es Wall Street.

Cuando llegó a la Casa Blanca, Trump anunció aranceles para todo el mundo y la bolsa estadounidense se derrumbó. La reacción fue inmediata: Trump tuvo que inventarse una tregua para calmar los mercados. Más recientemente, en menor escala, los inversores europeos vendieron bonos estadounidenses. La bolsa y el dólar cayeron, mostrando lo que podría pasar si un conflicto con Groenlandia se materializaba.

Según Saravelos, uno de los mayores expertos en divisas del Deutsche Bank, "Europa debería activar el 'Sell América'. Somos el continente que más dinero tiene invertido en Estados Unidos, incluso más que China. Amenazar con vender podría obligar a Trump a ceder".

¿Es viable a corto plazo?

Aquí llega la complicación: gran parte de los 12 billones de dólares que los europeos tenemos invertidos en Estados Unidos está en manos privadas: aseguradoras, planes de pensiones, bancos e inversores individuales. Ningún gobierno europeo puede obligarlos a vender, y mucho menos si eso implica perder dinero.

Pero hay otra forma de hacer daño sin vender: comprando menos bonos. China y Brasil ya lo han empezado a hacer y eso complica la financiación de Estados Unidos. Si Europa también lo hiciera, podría usar esta estrategia como una baza poderosa en su relación con Trump.

'Sell América' no es un terremoto financiero instantáneo, pero sí una herramienta estratégica que Europa puede usar para influir en la Casa Blanca. Y en la política de Trump, al final, el dinero manda más que la diplomacia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.