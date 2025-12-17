Entre amenazas, victimismo y conspiraciones: así ha defendido Santos Cerdán su inocencia en el Senado

Los detalles Desde la empresa Servinabar hasta su escolta tras la foto con Puigdemont, el ex secretario de Organización del PSOE dibuja su versión de una persecución política, acusa a la UCO de manipular pruebas y asegura que todo es un montaje en su contra.

Santos Cerdán ha vuelto a protagonizar la Comisión del Senado, y lo ha hecho con un discurso tan desafiante como cargado de amenazas y victimismo. Esta es su segunda comparecencia, y el ex secretario de Organización del PSOE no ha cambiado ni un ápice su estrategia: negar todo, desacreditar a la UCO, a las comisiones de investigación, a la instrucción… y presentarse como la víctima de una trama política.

Según Cerdán, no hay pruebas contra él. Su caso sería un complot, él sería inocente y todo lo que se dice es falso. Lo ha dejado claro al hablar de la financiación irregular en el partido, de los audios que lo implican y de la empresa Servinabar, cuyo 45% de participaciones fueron halladas por la UCO en casa de su socio, Antxon Alonso. A pesar de esto, Cerdán lo niega todo: "Afirmo rotundamente que no tenía nada que ver con Servinabar", y añade que los audios de 2019 están manipulados, porque "no se pueden grabar con un software de 2021".

Además, niega haber intervenido en adjudicaciones de gobiernos de España o de Navarra, o en enchufes en el Ministerio de Ábalos. Todo lo que se investiga, según él, forma parte de un montaje político en su contra.

Cerdán no solo se victimiza ante los medios y los investigadores, sino también ante su propio partido. Destaca que la diferencia entre su primera comparecencia, cuando aún no estaba imputado y recibió apoyo de los senadores de su partido, y la de hoy es notable. Ahora, según él, está solo: "Está claro que estoy solo, que todo el mundo me ha dado la espalda, pero para defender mi inocencia no hace falta que me acompañe nadie".

El ex secretario de Organización del PSOE asegura conocer desde cuándo empezó la supuesta conspiración: dos momentos concretos marcarían el inicio. El primero, un encuentro entre Vox y altos cargos de la Guardia Civil en Toledo en 2021. El segundo, su implicación en las negociaciones con Junts y Bildu para la última investidura de Pedro Sánchez. Tras una foto con Puigdemont, dice que tuvo que empezar a llevar escolta porque diversas fuerzas políticas lo habían advertido.

Santos Cerdán se presenta ante la Comisión como un político acorralado, denunciando una persecución que, según él, es "inquisitorial". Amenaza, se victimiza, niega todo y apunta a un complot político que busca implicarle en una trama de la que asegura no tener conocimiento. Entre Servinabar, audios, amenazas y acuerdos políticos, la comparecencia deja claro que Cerdán mantiene su estrategia: mejor solo que mal acompañado.

