Venezuela atrapada en el 'síndrome holandés': cómo el petróleo que daba riqueza ahora complica la economía

Los datosVenezuela depende casi en exclusiva del petróleo, que representa el 88% de sus exportaciones, mientras la agricultura, la ganadería y la industria han sido abandonadas, dejando al país sin recursos ni alternativas cuando los ingresos del crudo caen y la economía se debilita.

Todo comenzó cuando Venezuela nacionalizó sus petroleras, apropiándose de empresas extranjeras que operaban en el país. Ahora, Donald Trump asegura que quiere recuperar lo que considera "nuestro", y por eso ha ordenado que ningún petrolero venezolano pueda entrar o salir del país.

Esta medida pone aún más presión sobre un país cuya economía depende casi por completo del petróleo y que enfrenta un problema que los economistas llaman 'síndrome holandés': su gran riqueza petrolera se ha convertido en su talón de Aquiles.

Qué es el 'síndrome holandés'

Todo empieza cuando un país empieza a exportar petróleo. En Venezuela, esto arrancó en los años 70. Los ingresos son enormes y la moneda se revaloriza, pero aquí surge el problema.

Un ejemplo: en los años 60, con un bolívar podías comprar un kilo de tomates en Brasil. Tras 15 años exportando petróleo, ese mismo bolívar te daba tres kilos. Resultado: sale más barato importar que producir en tu propio país, y dejas de invertir en agricultura, ganadería e industria.

De la bonanza al desastre

Mientras los precios del petróleo suben, no parece un problema. Pero el mercado del crudo es muy volátil. En 2012, Venezuela vendía petróleo por 120.000 millones de dólares al año. Hoy vende seis veces menos. ¿Qué pasa entonces? La moneda se devalúa y lo que antes era barato importar, ahora tienes que producirlo tú mismo. Pero llevas décadas sin invertir en tu propia industria. Resultado: problemas graves para abastecer al país.

Venezuela no es única. En los años 50, los Países Bajos descubrieron gas en el Mar del Norte. Su moneda se apreció, dejaron de invertir en otros sectores y subió el desempleo. Cuando el boom del gas terminó, su economía estaba tocada.

El petróleo lo es todo

Hoy, el petróleo representa el 88% de los ingresos por exportaciones de Venezuela. Cada petrolero bloqueado por Estados Unidos pone más presión sobre Maduro y la ya frágil economía del país.

En resumen: el petróleo hizo millonarios a muchos, pero también convirtió a Venezuela en un ejemplo clásico de síndrome holandés. Un recurso que, si no se acompaña de diversificación económica, puede ser un arma de doble filo.

