Santos Cerdán reafirma que entregará su acta de diputado: "No me quiero servir del aforamiento para demostrar mi inocencia"

Santos Cerdán entregará este próximo lunes su acta de diputado. En declaraciones que ha realizado a Noticias de Navarra, el exsecretario de Organización ha aseverado que no se servirá del aforamiento para demostrar su inocencia.

El socialista anunció este jueves, en un comunicado, que así lo haría. ·En defensa de este partido al que tanto debe este país, y de este Gobierno, he decidido presentar la dimisión de todos mis cargos. También haré entrega de mi acta de diputado", aseguró entonces.

No obstante, el viernes no formalizó la marcha de su escaño. Aunque no especificó cuándo lo haría, no lo hizo presencialmente y tampoco lo ha hecho este sábado. El motivo, en este caso, se debe a que carece de firma digital para hacerlo telemáticamente. Y, tras horas de silencio y especulación sobre qué haría, Santos Cerdán ha roto su silencio.

Lo ha hecho en declaraciones para Noticias de Navarra, donde ha reafirmado que su intención sigue siendo entregar su acta de diputado, cosa que hará este próximo lunes. "No me quiero servir del aforamiento para demostrar mi inocencia", ha aseverado al citado medio.

Además, según recoge el diario, Cerdán considera que no tiene que dar más explicaciones por el momento, aunque ha insinuado que es una víctima de un montaje tras conocerse el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le otorgaba un papel principal en el cobro de comisiones de la trama Koldo.