Xu Qinxian, el único general que se negó a la masacre de Tiananmen y pagó caro su valentía: salen a la luz las imágenes de su juicio

Los detalles Xu Qinxian enfrentó un tribunal militar por negarse a disparar contra civiles en Tiananmen. Por primera vez se publican sus seis horas de declaración, donde explica cómo eligió la ética sobre la obediencia, pagando un alto precio personal, pero dejando un legado de valor y conciencia.

Por primera vez, salen a la luz imágenes inéditas del juicio militar secreto contra el general Xu Qinxian, el único alto mando chino que se negó a atacar la Plaza de Tiananmen en 1989. El régimen chino había ocultado este archivo durante 35 años, y ahora se puede ver cómo se enfrentó a un tribunal militar rodeado de soldados.

En estas grabaciones, que suman seis horas de declaración, Xu explica por qué desobedeció órdenes directas del gobierno chino: debía enviar a 15.000 soldados para reprimir las protestas estudiantiles prodemocráticas, pero él se negó. Según el general, su decisión fue personal, basada en su conciencia individual y criterio profesional. "Mandar tropas armadas contra civiles provocaría caos y derramamiento de sangre", aseguró frente a los jueces.

Xu fue el único general que dijo "no" mientras otros mandos desplegaron soldados y dispararon contra ciudadanos desarmados. Lo que siguió fueron días de masacre, con miles de muertos. Él sabía que desobedecer tendría consecuencias: fue expulsado del Partido Comunista, detenido y condenado a cinco años de cárcel. Años después, aseguró que nunca se arrepintió de su decisión.

Las imágenes y declaraciones de Xu son un documento extraordinariamente relevante, no solo para entender los hechos de 1989, sino también para ver cómo se tomaban las decisiones dentro del ejército chino. Su historia es un ejemplo de valor y ética, de alguien que se enfrentó al poder por convicciones y no por miedo.

Que estas imágenes salgan ahora a la luz reaviva un tema que todavía sigue censurado en China: la masacre de Tiananmen y el sacrificio de quienes eligieron defender la vida y la libertad frente a la violencia.

