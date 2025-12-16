"Es como un alcohólico” o "estaba en el avión de Epstein": la gran 'rajada' de la mujer más poderosa para Trump

"un anti-Trump que se convirtió en pro-Trump por interés político", ha dicho

Los detalles Susie Wiles, jefa de gabinete y confidente de Trump, rompe su silencio y habla sin filtros sobre la personalidad impulsiva y vengativa del presidente, las tensiones internas de su equipo, los conflictos con el vicepresidente y Elon Musk, y sus polémicos planes con Maduro y Putin.

Susie Wiles, la mujer a la que Trump llama "la más poderosa del mundo", ha soltado una de las bombas más duras contra el presidente de Estados Unidos. La que fue clave para que Trump volviera a la Casa Blanca y que ahora es su jefa de gabinete —la primera mujer en la historia en ocupar este cargo— ha concedido una entrevista a 'Vanity Fair' donde no se guarda nada.

Wiles, que trabajó con Reagan y es la confidente más cercana del presidente, dibuja un retrato sin filtros de Trump, de su equipo y de cómo se mueve la política desde dentro de la Casa Blanca. La entrevista está dividida en dos capítulos y sus declaraciones han causado un auténtico revuelo.

"Trump tiene la personalidad de un alcohólico"

La frase más impactante de Wiles se refiere directamente a Trump: "Tiene la personalidad de un alcohólico". No habla de consumo de alcohol, sino de su carácter: exagerado, convencido de que no hay nada que no pueda hacer y con una personalidad que recuerda, según ella, a los casos de alcoholismo que ha visto en su familia.

A pesar de su cercanía, Wiles reconoce que Trump rara vez escucha a sus asesores y que, si ve una oportunidad de venganza, no duda en aprovecharla.

Críticas al equipo y a los grandes nombres

Wiles no se queda solo en Trump. Opina sobre varios miembros del círculo presidencial:

J.D. Vance , el vicepresidente: "Un conspiranoico durante más de una década; un anti-Trump que se convirtió en pro-Trump por interés político" .

, el vicepresidente: . El director de Presupuestos , que describe como fanático de derechas .

, que describe como . Elon Musk: según Wiles, durante su etapa en el Gobierno era un solitario, dormía en un saco, no ayudaba a nadie, era un bicho raro, consumía ketamina y, además, trató de desmantelar la ayuda internacional de Estados Unidos más allá de lo previsto, ignorando las advertencias internas.

Cómo es trabajar con Trump

Según Wiles, trabajar con Trump ahora es mejor que antes. Ya no grita ni lanza cosas al equipo, pero sigue siendo un presidente impulsivo, que no atiende a los consejos y que, si tiene oportunidad de vengarse, lo hace sin dudar.

Estrategia internacional: Maduro y Putin

La entrevista también desvela planes de Trump en política exterior:

Sobre Nicolás Maduro , Wiles asegura que Trump piensa en destruir barcos hasta que el dictador se vaya .

, Wiles asegura que Trump piensa en . Sobre Vladímir Putin, no se fía de sus promesas sobre Ucrania: cree que el ruso quiere todo el país, no solo una parte.

Las declaraciones de Susie Wiles, desde dentro del círculo más íntimo del presidente, ponen sobre la mesa un Trump vulnerable, impulsivo y con un equipo que también genera tensiones internas. Sin duda, esta entrevista va a dar mucho que hablar en la política estadounidense.

