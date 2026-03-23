50 años de la dictadura de Videla en Argentina: más de 30.000 desaparecidos, represión y el secuestro de Isabel Perón.

Los detalles A horas del inicio del golpe de Estado, la prensa argentina titulaba: "Inminencia de cambios en el país". Ya anunciaba el levantamiento militar. Horas después, un comunicado avisaba a los argentinos de que "el país estaba bajo el control de las fuerzas armadas".

Hace 50 años, Argentina vivió el inicio de una dictadura militar encabezada por Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti, tras un golpe de Estado que desencadenó siete años de represión brutal. Esta dictadura se caracterizó por la desaparición forzosa de hasta 30.000 personas, así como por asesinatos, secuestros, torturas y robos de bebés. Sin embargo, el actual presidente, Javier Milei, minimiza estos hechos, cuestionando el número de desaparecidos y describiendo la época como una "guerra" con "excesos" de ambos bandos. En su visión, no hubo golpe de Estado, sino un conflicto bélico. El revisionismo de Milei contrasta con el recuerdo de un período de terrorismo de Estado, que dejó una profunda huella en la sociedad argentina.

Hace ya 50 años desde el inicio de la dictadura militar argentina instaurada por parte de la Junta Militar y con Jorge Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti a la cabeza. Un golpe de Estado que desembocó en siete años de dictadura y que implantó una persecución extremadamente sanguinaria contra sus opositores. Pero también, una dictadura en la que entre asesinatos, secuestros, torturas, violaciones y robos de bebés a sus madres, llegó a acumular hasta 30.000 personas desaparecidas.

Sin duda, la dictadura de Videla fue uno de los peores capítulos de la historia de Argentinay, sin embargo, para su actual presidente, Javier Milei, no fue para tanto. Hasta pone en duda el número de desapariciones forzosas. "No fueron 30.000 desaparecidos. Son 8.753. Estamos en contra de una visión tuerta de la historia", asegura Milei, para asegurar: "Durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos". Excesos, nada más en su opinión.

Milei prefiere agarrarse a una cifra mucho menor: 8.753 desaparecidos, según consta en un informe redactado en el año 84. En él, no se tuvieron en cuenta las denuncias de las diferentes organizaciones de Derechos Humanos.

Y esto no es todo porque, 50 años después del levantamiento militar e inicio de la dictadura de Vileda, para el presidente argentino de la motosierra se niega a hablar de golpe de Estado o dictadura. Para Milei solo se vivió "una guerra" en la que "ambos bandos cometieron excesos". Revisionismo por parte del líder de un Gobierno cada vez más autoritario, que combate las protestas con violencia y que criminaliza a los manifestantes.

El golpe más anunciado

Hace 50 años, a horas del inicio del golpe de Estado, la prensa argentina titulaba: "Inminencia de cambios en el país". Ya anunciaba el levantamiento y la llegada de la dictadura más violenta. De hecho, a estas horas de la tarde ya había tropas militares colocadas en puntos estratégicos del país y la presidenta, Isabel Perón, juntó a su gabinete para estudiar la situación.

Mientras tanto, los manifestantes empezaron a marchar hasta la Casa Rosad con la intención de respaldar al Gobierno. Pero, a medianoche, todo se precipitó: Isabel Perón tuvo que huir en un helicóptero. Ella creía que la llevaban a su residencia, pero la realidad es que los golpistas la estaban secuestrando. La presidenta argentina se convertía así en la primera presa de la dictadura militar. Pasó más de cinco años encarcelada.

El pueblo argentino se enteró del golpe por la radio pública. En un primer comunicado se les avisó de que "el país estaba bajo el control de las fuerzas armadas". Horas después, un segundo comunicado declaraba el "estado de sitio" y hubo un total de ocho mensajes durante el día. El último para anunciar que "ya controlaban todo el territorio" de Argentina.

"Las fuerzas que operan bajo el mando de la Junta de Comandantes Generales controlan la totalidad del territorio nacional". Argentina ya era una dictadura militar.

Empezó el 24 de marzo. El día del golpe de Estado que se contaba en los periódicos de la época. Por ejemplo, para 'Clarín' empezaba un "nuevo Gobierno". Usaron eufemismos también para explicar el secuestro de la presidenta. Por ello lo definieron como un "alejamiento de la presidenta de la Nación". Al día siguiente, ya se titulaba: "Total normalidad".

Se quiso mostrar también tranquilidad emitiendo en televisión un partido de fútbol de la selección argentina, pero de normalidad. Ya había empezado el terrorismo de Estado: un plan sistemático para perseguir a todos los opositores.

Porque Argentina sufrió una dictadura sanguinaria que duró más de siete años. Miles de personas, ellas siguen recordándolo, fueron asesinadas, secuestradas, torturadas, desaparecidas y encerradas en centros clandestinos.

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