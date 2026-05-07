La OMS busca por el mundo posibles casos de hantavirus: de los que bajaron en Santa Elena a los pasajeros con los que volaron

Los detalles La Organización Mundial de la Salud pone en marcha un megarrastreo para dar con posibles contagios y cortar la cadena de transmisión. Están localizando a los 30 pasajeros que bajaron del crucero en Santa Elena y a las 88 personas del vuelo a Johannesburgo.

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, llegará a Tenerife, con el desafío de localizar a 30 pasajeros de 12 nacionalidades que desembarcaron en Santa Elena y podrían haber propagado el virus. La OMS ya está trabajando en el rastreo de contactos a nivel internacional, en colaboración con navieras, aerolíneas y autoridades sanitarias de los países de origen de los pasajeros. Además, se están estableciendo protocolos de desinfección y medidas en otros países, como España, Estados Unidos, Singapur, Suiza y Países Bajos, para contener la propagación del virus y monitorear posibles nuevos casos.

El domingo, el crucero MV Hondius, afectado con un brote de hantavirus, llegará al puerto de Granadilla, en Tenerife. Quedan solo tres días y muchos cabos sueltos. El primero, el gran reto: localizar a todas las personas que han estado en contacto con los infectados con el virus. Porque hasta 30 pasajeros de 12 nacionalidades que se bajaron del barco en la isla de Santa Helena y llevan dos semanas por el mundo. Solo cuatro están ya en aislamiento.

Pero no basta con localizar a estas 30 personas, sino que también es fundamental empezar con los rastreos de sus contactos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha anunciado en la tarde de este jueves que ya están en ello. Sin olvidar otros cabos sueltos, como saber si el crucero se desinfectará en Canarias, pues todavía se están cerrando los protocolos; o qué pasará si hay un positivo mientras están fondeados en aguas tinerfeñas.

Además, la OMS no descarta nuevos casos por el largo período de incubación del virus. Por eso, ha puesto en marcha un megarastreo a nivel internacional para dar con posibles contagios y cortar la cadena de transmisión. Lo está haciendo con la ayuda de la naviera, las aerolíneas en las que hayan podido volar, las autoridades de los puertos y aeropuertos en los que se han movido. Y, sobre todo, de manera muy directa, la OMS está en coordinación y contacto directo con los ministerios de Sanidad de los distintos países de origen de estos 30 pasajeros del crucero.

También hay que tener en cuenta el trabajo del Centro Europeo de Control de Enfermedades, el encargado de establecer el protocolo para el interior del barco y que tienen que cumplir los 144 individuos. Un número controlable y con personas muy documentadas, pues han visitado varios países embarcando y desembarcando. Así que están contactando con ellos por correo y teléfono, que figuran en las listas de las compañías, las autoridades, hoteles, agencias y empresas de traslado.

¿A quiénes busca la OMS?

Los cruceristas están localizados, pero el foco se amplía a dos puntos: los 30 pasajeros que desembarcaron en Santa Elena para tomar vuelos de retorno a sus países de origen. Esto ocurrió el 24 de abril, antes de confirmarse el primer caso.

El segundo punto son las 88 personas, 82 pasajeros más los seis tripulantes, del vuelo desde Santa Elena a Johannesburgo, en el que viajó la mujer que luego murió. Sus datos de contacto figuran en las listas de las compañías. Hasta ahí lo fácil, pero el círculo es aún más amplio: cualquier persona con la que tengan contacto estrecho durante el trayecto del barco, al puerto y de ahí al avión, un nuevo aeropuerto y, finalmente, el hospital. Aquí entren desde sanitarios hasta tripulantes, conductores...

Medidas en otros países

José Manuel Albares, el ministro de Asuntos Exteriores de España, ha pedido a los países de origen que aceleren desde el lunes las evacuaciones, pero es que solo entre los 30 desembarcados en Santa Elena hay 12 nacionalidades. Ya hay un grupo de ciudadanos aislados en casa y con controles diarios durante un mes en Santa Elena, porque tuvieron contacto con los desembarcados. Entre ellos, dos ciudadanos británicos que se han autoaislado.

Estados Unidos ha confirmado que está monitorizando a varios ciudadanos que viajaban en el crucero. Están en tres Estados distintos. Pero las medidas más estrictas las han aplicado en Singapur, Suiza y Países Bajos, donde tienen varios casos sintomáticos o confirmados, aislados en unidades hospitalarias especializadas.

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