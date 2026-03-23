Milei juega al revisionismo con la dictadura en Argentina y niega hasta la cifra de desaparecidos: "No fueron 30.000, sino 8.000"

¿Por qué es importante? Mientras los argentinos se manifiestan en las calles para exigir la vuelta de los desaparecidos y más penas para los culpables, el presidente niega la dictadura y habla de "una guerra con excesos".

Argentina conmemora el 50 aniversario de la dictadura de Videla, una de las etapas más duras de su historia. Miles de ciudadanos se han manifestado exigiendo respuestas por los desaparecidos, mientras el presidente Javier Milei, conocido por su postura negacionista, reinterpreta la historia, minimizando la cifra de desaparecidos y evitando llamar dictadura a ese periodo. Milei describe los hechos como una "guerra" con excesos de ambos bandos, justificando así las atrocidades del Estado. A pesar de que el 70% de los argentinos repudia la dictadura, Milei ha recortado fondos para programas de memoria histórica, intentando debilitar los juicios contra represores.

Argentina conmemora el 50 aniversario de la dictadura de Videla, medio siglo de una de las etapas más duras y violentas de la historia de los argentinos. Por ello, las calles se han llenado este lunes de miles de ciudadanos mostrando su repudio y exigiendo respuestas por los aún desaparecidos. Pero no se piensa lo mismo en las calles y en la Casa Rosada, pues Argentina ahora tiene un presidente negacionista y revisionista llamado Javier Milei.

Porque cuando se cumplen 50 años de la dictadura más sanguinaria de Argentina, la protagonizada por el teniente general Jorge Rafael Videla, su líder actual se ha dado el gusto de seguir negando parte de este oscuro pasado.

Milei prefiere reinterpretar la historia en puntos que le interesan, aunque sean realidades tan atroces como lo es la cifra de desaparecidos. "Empecemos por la verdad. No fueron 30.000 desaparecidos. Son 8.000. Estamos en contra de una visión tuerta de la historia", ha sentenciado.

El argentino hasta ha evitado decir la palabra dictadura. Para él, fue una "guerra" con dos bandos. O en las torticeras palabras de Milei: "Durante los 70 hubo una guerra y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos". Excusa a unos diciendo que los otros también cometieron atrocidades.

Sin duda, un revisionismo por parte del líder de un Ejecutivo que cada vez es más autoritario, que combate las protestas con violencia y que criminaliza a los manifestantes.

"Ser violada era muy corriente"

Y eso que, según los últimos estudios, el 70% de los argentinos repudia la dictadura y está a favor de los juicios para que los culpables cumplan sus penas. Hay que recordar que Argentina ha condenado a más de 1.200 represores por crímenes de lesa humanidad y que el proceso sigue abierto.

Porque realidad y verdad solo hay una. Esta es la que cuentan los supervivientes de la dictadura en Argentina. "Yo escuché a pocos metros cómo torturaban con una picana a mi hijo mayor" o "ser violada ahí era muy corriente", son solo algunos de los testimonios.

Pese a ello, Milei ha cuestionado las torturas, los asesinatos y hasta el robo de unos 500 bebés. Incluso ha publicado videos institucionales con sus argumentos negacionistas y ha recortado con su motosierra los fondos y el personal de los archivos y programas de memoria histórica. Quiere debilitar y retrasar los juicios.

Ahora, 50 años después del golpe de Estado militar, Argentina tiene un Gobierno que para muchos recuerda lo vivido en la década del 76, en su esfuerzo por reprimir y criminalizar la disidencia.

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